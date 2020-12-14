"Пускай критикуют": нардеп, назвавший коронавирус выдумкой, прокомментировал свое заявление

Ранее он заявлял, что COVID-19 - выдуманная болезнь

Ранее он заявлял, что COVID-19 - выдуманная болезнь

Фото: Facebook

Народный депутат Украины от "Слуги народа" Юрий Камельчук отреагировал на критику в адрес своего высказывания о том, что коронавирус - выдуманная болезнь.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на PavlovskyNews.

Нардеп считает, что результаты тестов на коронавирус не имеют подтверждений, так как у них более 120 показателей.

Это как ветер на улице тестировать на предмет микробов. Их там миллионы, но это не значит, что человек от них болеет", - объясняет Камельчук.

Также депутат обращает внимание на статистику заболеваний гриппом и пневмонией в Украине и мире, которая совпадает с предыдущими годами. Смертность в этом году меньше, чем в прошлом. А сам коронавирус еще в 2015 году в Африке лечили и знали еще в 1960-х, уверен Камельчук.

Вакцины, скорее всего, давно готовы, но они сейчас посередине между экспериментом и пустышкой. А их эффективность 70, 50, 30%. Сейчас сдерживанием им только цену набивают. Бесплатный сыр только в мышеловке. Это о том, что нам собираются предоставить", - подытожил Камельчук.

Напомним, ранее сообщалось, что народный депутат от фракции "Слуга народа" Юрий Камельчук заявил, что коронавирусная болезнь является "вымышленной", а вакцины против нее "не вызывают доверия".