"Зима будет тяжелой": Ляшко рассказал о динамике заболеваемости COVID-19

Ситуация в Украине ухудшилась после начала учебного процесса в стране

Ситуация в Украине ухудшилась после начала учебного процесса в стране

Фото: из открытых источников

Ситуация с заболеваемостью коронавирусной инфекцией COVID-19 в Украине ухудшится к зиме. Такие выводы делают в Министерстве здравоохранения исходя из динамики заболеваемости.

Как передает RegioNews, об этом заявил главный санитарный врач Виктор Ляшко в интервью "Сегодня".

По его словам, на данный момент беспокойство вызывает динамика заболеваемости в европейских странах.

Зима будет тяжелой и об этом свидетельствует динамика, которую мы имеем. Например, Франция, где фиксируют 50 тысяч случаев в день. Если такие тенденции будут продолжаться и не будет пиковой нагрузки, после которого идет спад или плато, то мы увидим до какого уровня будет подниматься количество больных", - сказал Ляшко.

Он также добавил, что ситуация в Украине ухудшилась после того, когда люди вернулись из отпусков и начался учебный процесс.

Изменилась социальная среда, в которой люди были три летних месяца … Это еще раз подтверждает, что вирус коварен и не прогнозируемый", - отметил Ляшко.

Напомним, за 1 ноября больше всего новых случаев Covid-19 зарегистрировано в Харьковской области - 817, во Львовской - 464, Черновицкой - 418 и Житомирской - 398 областях.

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