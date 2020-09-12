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12 сентября 2020, 11:20 9

Мэр Тернополя планирует обжаловать протоколы полиции на директоров школ

12 сентября 2020, 11:20 9
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Он считает, что протоколы о нарушении карантина незаконные
Он считает, что протоколы о нарушении карантина незаконные
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Мэр Тернополя Сергей Надал заявил, что власти города будут обжаловать протоколы, которые полиция составила на директоров городских школ.

Об этом он заявил в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера", передает RegioNews.

Протоколы, которые составила полиция, незаконные, все это мы будем оспаривать в суде, поскольку ни в одном документе нет прямого запрета на работу школ. Мы учли все рекомендации Минздрава. В классах учится по 15-25 детей, они разделены на группы. Один день дети учатся дома, один - в школе", - сказал Надал.

Он также добавил, что родители не обязаны отдавать детей в школу и имеют право выбора: или их ребенок идет в школу, или учится дистанционно.

Большинство родителей, а это 80-90%, подтвердили, что они хотят, чтобы дети ходили в школу, садик, а сами родители ходили бы на работу, зарабатывали деньги. Важно, что исключительно за счет городского бюджета мы обеспечили школы всем необходимым: термометрами, дезинфекторами, бумажными полотенцами, развели ученические потоки в школах", - добавил мэр Тернополя.

Напомним, 4 сентября стало известно, что Тернополь несмотря на "красную" зону не будет закрывать школы и детсады. Решение приняли в пятницу во время заседания городского штаба.

В тот же день в полиции отреагировали на отказ Тернополя усиливать карантин.

Позже полиция начала составлять протоколы, так как несмотря на запрет, некоторые школы и садики города до сих пор работают.

коронавирус карантин полиция учителя Тернополь Сергей Надал
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