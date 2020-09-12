Мэр Тернополя планирует обжаловать протоколы полиции на директоров школ
Мэр Тернополя Сергей Надал заявил, что власти города будут обжаловать протоколы, которые полиция составила на директоров городских школ.
Об этом он заявил в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера", передает RegioNews.
Протоколы, которые составила полиция, незаконные, все это мы будем оспаривать в суде, поскольку ни в одном документе нет прямого запрета на работу школ. Мы учли все рекомендации Минздрава. В классах учится по 15-25 детей, они разделены на группы. Один день дети учатся дома, один - в школе", - сказал Надал.
Он также добавил, что родители не обязаны отдавать детей в школу и имеют право выбора: или их ребенок идет в школу, или учится дистанционно.
Большинство родителей, а это 80-90%, подтвердили, что они хотят, чтобы дети ходили в школу, садик, а сами родители ходили бы на работу, зарабатывали деньги. Важно, что исключительно за счет городского бюджета мы обеспечили школы всем необходимым: термометрами, дезинфекторами, бумажными полотенцами, развели ученические потоки в школах", - добавил мэр Тернополя.
Напомним, 4 сентября стало известно, что Тернополь несмотря на "красную" зону не будет закрывать школы и детсады. Решение приняли в пятницу во время заседания городского штаба.
В тот же день в полиции отреагировали на отказ Тернополя усиливать карантин.
Позже полиция начала составлять протоколы, так как несмотря на запрет, некоторые школы и садики города до сих пор работают.