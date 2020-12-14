"Слуга народа" Камельчук объяснил, почему считает коронавирус выдумкой

Он заявил, что озвученное мнение является его личной точкой зрения, а не позицией партии

Он заявил, что озвученное мнение является его личной точкой зрения, а не позицией партии

Фото из открытых источников

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на "Страну".

"Я об этом говорю с марта 2020 года. Я не говорю, что люди не болеют – болеют. Но я спрашиваю, чем именно они болеют? Почему нам это упаковывают в новую упаковку, если эти болезни существовали и раньше?" – сказал он.

Камельчук уверен, что пандемию и страх перед болезнью нагоняли искусственно, поскольку статистика заболеваемости и смертности в Украине и других странах мира сейчас ниже, чем в прошлом году.

"Это история не нова. Фармацевтические компании зарабатывают деньги на пандемии. Это бизнес, больше ничего. Плюс, цель – общеэкономическое влияние на удешевление ресурсов и перераспределение капиталов. Украинцы, которые осели за границей, уже не вернутся – там больше платят и лучше медицинская система", - резюмировал нардеп.

Вместе с тем парламентарий заверил, что не доверяет нынешним методам тестирования на коронавирус, а также вакцинам, которые были разработаны для борьбы с болезнью.

"Существует так много факторов, на которые реагируют тесты, что это почти ничего не подтверждает. Я могу это сказать по "живым" отзывам моих близких людей, которые делали тесты. Я не доверяю этим тестам", - рассказал он.

Также народный депутат уточнил, что сам он не делал тест на коронавирус – не было симптомов респираторного заболевания. Хотя многие коллеги Камельчука по фракции имеют подтвержденный COVID-19.

"Респираторные заболевания существовали и будут существовать всегда, с разными формами сложности. Но нами решили сманипулировать, чтобы нагнать страх, протестировать, а потом продать вакцину, которая скорее обладает эффектом плацебо. Это набор витаминов. Ничего нового они не лечат", - считает парламентарий.

Депутат отметил, что выступает против всеобщего принудительного вакцинирования от коронавируса.

При этом Камельчук рассказывает, что уважает труд медиков, которые спасают людей от коронавируса, а озвученное мнение является его личной точкой зрения, а не позицией партии.

Напомним, ранее народный депутат от фракции "Слуга народа" Юрий Камельчук заявил, что коронавирусная болезнь является "вымышленной", а вакцины против нее "не вызывают доверия".