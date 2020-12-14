"Слуга народа" Камельчук объяснил, почему считает коронавирус выдумкой
Народный депутат от фракции "Слуга народа" Юрий Камельчук рассказал, почему считает коронавирус выдуманной болезнью.
Об этом пишет RegioNews со ссылкой на "Страну".
"Я об этом говорю с марта 2020 года. Я не говорю, что люди не болеют – болеют. Но я спрашиваю, чем именно они болеют? Почему нам это упаковывают в новую упаковку, если эти болезни существовали и раньше?" – сказал он.
Камельчук уверен, что пандемию и страх перед болезнью нагоняли искусственно, поскольку статистика заболеваемости и смертности в Украине и других странах мира сейчас ниже, чем в прошлом году.
"Это история не нова. Фармацевтические компании зарабатывают деньги на пандемии. Это бизнес, больше ничего. Плюс, цель – общеэкономическое влияние на удешевление ресурсов и перераспределение капиталов. Украинцы, которые осели за границей, уже не вернутся – там больше платят и лучше медицинская система", - резюмировал нардеп.
Вместе с тем парламентарий заверил, что не доверяет нынешним методам тестирования на коронавирус, а также вакцинам, которые были разработаны для борьбы с болезнью.
"Существует так много факторов, на которые реагируют тесты, что это почти ничего не подтверждает. Я могу это сказать по "живым" отзывам моих близких людей, которые делали тесты. Я не доверяю этим тестам", - рассказал он.
Также народный депутат уточнил, что сам он не делал тест на коронавирус – не было симптомов респираторного заболевания. Хотя многие коллеги Камельчука по фракции имеют подтвержденный COVID-19.
"Респираторные заболевания существовали и будут существовать всегда, с разными формами сложности. Но нами решили сманипулировать, чтобы нагнать страх, протестировать, а потом продать вакцину, которая скорее обладает эффектом плацебо. Это набор витаминов. Ничего нового они не лечат", - считает парламентарий.
Депутат отметил, что выступает против всеобщего принудительного вакцинирования от коронавируса.
При этом Камельчук рассказывает, что уважает труд медиков, которые спасают людей от коронавируса, а озвученное мнение является его личной точкой зрения, а не позицией партии.
Напомним, ранее народный депутат от фракции "Слуга народа" Юрий Камельчук заявил, что коронавирусная болезнь является "вымышленной", а вакцины против нее "не вызывают доверия".