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Коронавирус в Украине: за сутки заразились еще 1670 человек
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26 августа 2020, 09:46 7

Коронавирус в Украине: за сутки заразились еще 1670 человек

26 августа 2020, 09:46 7
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За прошедшие сутки зафиксировано 36 летальных случаев, 584 пациента выздоровели
За прошедшие сутки зафиксировано 36 летальных случаев, 584 пациента выздоровели
Фото: из открытых источников
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С начала эпидемии в Украине заболело 110 085 человек, из них 53 454 выздоровели, летальных исходов - 2354.

Об этом сообщает Министерство здравоохранения, передает RegioNews.

Лидеры по количеству зарегистрированных случаев среди регионов за последние сутки: в Одесской области - 186 случаев, Тернопольская область - 181, Харьковская область - 177, Львовская область - 171, Черновицкая область - 170, Ивано-Франковская область - 167, Киевская область - 96, Киев - 95 случаев", - сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

Ситуация в регионах выглядит следующим образом:

  • Винницкая область - 3677 случаев;
  • Волынская область - 5221 случай;
  • Днепропетровская область - 2055 случаев;
  • Донецкая область - 1256 случаев;
  • Житомирская область - 2959 случаев;
  • Закарпатская область - 7143 случая;
  • Запорожская область - 1439 случаев;
  • Ивано-Франковская область - 8321 случай;
  • Кировоградская область - 771 случай;
  • г. Киев - 12248 случаев;
  • Киевская область - 5211 случаев;
  • Львовская область - 13 560 случаев;
  • Луганская область - 247 случаев;
  • Николаевская область - 1023 случая;
  • Одесская область - 6352 случая;
  • Полтавская область - 684 случая;
  • Ровенская область - 8737 случаев;
  • Сумская область - 1269 случаев;
  • Тернопольская область - 5104 случая;
  • Харьковская область - 7984 случая;
  • Херсонская область - 346 случаев;
  • Хмельницкая область - 2062 случая;
  • Черновицкая область - 9541 случай;
  • Черкасская область - 1305 случаев;
  • Черниговская область - 1570 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Напомним, 23 августа выявили 1 658 новых случаев заражения коронавирусом.

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