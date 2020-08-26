Коронавирус в Украине: за сутки заразились еще 1670 человек

За прошедшие сутки зафиксировано 36 летальных случаев, 584 пациента выздоровели

За прошедшие сутки зафиксировано 36 летальных случаев, 584 пациента выздоровели

Фото: из открытых источников

С начала эпидемии в Украине заболело 110 085 человек, из них 53 454 выздоровели, летальных исходов - 2354.