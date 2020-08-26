Коронавирус в Украине: за сутки заразились еще 1670 человек
С начала эпидемии в Украине заболело 110 085 человек, из них 53 454 выздоровели, летальных исходов - 2354.
Об этом сообщает Министерство здравоохранения, передает RegioNews.
Лидеры по количеству зарегистрированных случаев среди регионов за последние сутки: в Одесской области - 186 случаев, Тернопольская область - 181, Харьковская область - 177, Львовская область - 171, Черновицкая область - 170, Ивано-Франковская область - 167, Киевская область - 96, Киев - 95 случаев", - сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.
Ситуация в регионах выглядит следующим образом:
- Винницкая область - 3677 случаев;
- Волынская область - 5221 случай;
- Днепропетровская область - 2055 случаев;
- Донецкая область - 1256 случаев;
- Житомирская область - 2959 случаев;
- Закарпатская область - 7143 случая;
- Запорожская область - 1439 случаев;
- Ивано-Франковская область - 8321 случай;
- Кировоградская область - 771 случай;
- г. Киев - 12248 случаев;
- Киевская область - 5211 случаев;
- Львовская область - 13 560 случаев;
- Луганская область - 247 случаев;
- Николаевская область - 1023 случая;
- Одесская область - 6352 случая;
- Полтавская область - 684 случая;
- Ровенская область - 8737 случаев;
- Сумская область - 1269 случаев;
- Тернопольская область - 5104 случая;
- Харьковская область - 7984 случая;
- Херсонская область - 346 случаев;
- Хмельницкая область - 2062 случая;
- Черновицкая область - 9541 случай;
- Черкасская область - 1305 случаев;
- Черниговская область - 1570 случаев.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Напомним, 23 августа выявили 1 658 новых случаев заражения коронавирусом.
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