На Ивано-Франковщине готовят новые больницы для приема больных "второй волны"

Всего подготовят четыре медицинских учреждения

Всего подготовят четыре медицинских учреждения

Фото: из открытых источников

На Прикарпатье четыре медицинские учреждения второй линии готовятся принимать больных COVID-19. В области дополнительно разворачивают около полутысячи дополнительных коек.

Как передает RegioNews, об этом сообщила первый заместитель председателя Ивано-Франковской ОГА Мария Савка.

Главное сегодня для нас - развернуть дополнительные койки. У нас были определены 13 медучреждений первой линии, где есть 1256 коек. В этих заведениях мы дополнительно развернули уже 200 коек", - отметила она.

По ее словам, медики также обратились к министру здравоохранения Максиму Степанову, чтобы пять заведений второй линии были дополнительно включены для лечения больных COVID-19.

"По четырем из них мы получили положительный ответ. Ожидаем, что они как можно быстрее подпишут контракты с НСЗУ и начнут принимать больных. Это даст нам возможность развернуть дополнительно еще 275 коек. То есть, пол тысячи коек мы сможем дополнительно развернуть для больных COVID-19", - сообщила Савка.

По ее словам, в Ивано-Франковской области ситуация с заболеванием коронавирусной инфекции является сложной. В медучреждениях области необходимо развернуть дополнительные койки, добавила Савка, власть работает над тем, чтобы увеличить количество тестирований людей и усилить их информирование о необходимости соблюдения карантинных мероприятий.

Напомним, что за 24 августа наибольшее количество случаев болезни зарегистрировано в Черновицкой области – 204, Ивано-Франковской области – 179, Харьковской области – 173, Тернопольской – 158, во Львовской области – 136 и в городе Киеве – 130.