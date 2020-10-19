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19 октября 2020, 18:59 5

В СНБО показали статистику заполненности "ковидных" больниц в регионах

19 октября 2020, 18:59 5
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Самая худшая ситуация с заполненностью коек в Луганской области
Самая худшая ситуация с заполненностью коек в Луганской области
Фото: flickr
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Совет национальной безопасности и обороны опубликовал инфографику, которая демонстрирует ситуацию с заполненностью больниц пациентами с коронавирусом в разных регионах Украины.

Об этом сообщает в Telegram-канал "Коронавирус в регионах", передает RegioNews.

Согласно данным СНБО, наихудшая ситуация с заполненностью коек в Луганской области, там больницы заполнены на 100%.

Далее идут Одесская и Сумская области, где загруженность больничных коек достигает 90% и 88,2%.

В "лидеры" вошли также Донецкая и Хмельницкая области, там 81,8% и 75,4% соответственно.

Отмечается, что в среднем заполняемость коек по Украине составляет 65,7%.

Ниже предельного уровня (50%) загруженность наблюдается в Ивано-Франковской (43,7%) и Кировоградской (48,3%) областях.

Напомним, нардепы хотят создать штаб по борьбе с COVID-19 во главе с Зеленским.

коронавирус СНБО статистика Луганская область больницы
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