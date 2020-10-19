В СНБО показали статистику заполненности "ковидных" больниц в регионах
Совет национальной безопасности и обороны опубликовал инфографику, которая демонстрирует ситуацию с заполненностью больниц пациентами с коронавирусом в разных регионах Украины.
Об этом сообщает в Telegram-канал "Коронавирус в регионах", передает RegioNews.
Согласно данным СНБО, наихудшая ситуация с заполненностью коек в Луганской области, там больницы заполнены на 100%.
Далее идут Одесская и Сумская области, где загруженность больничных коек достигает 90% и 88,2%.
В "лидеры" вошли также Донецкая и Хмельницкая области, там 81,8% и 75,4% соответственно.
Отмечается, что в среднем заполняемость коек по Украине составляет 65,7%.
Ниже предельного уровня (50%) загруженность наблюдается в Ивано-Франковской (43,7%) и Кировоградской (48,3%) областях.
Напомним, нардепы хотят создать штаб по борьбе с COVID-19 во главе с Зеленским.