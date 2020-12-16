Степанов сказал, когда в Украине может произойти новая вспышка коронавируса

Он попросил граждан и в дальнейшем соблюдать правила карантина и избегать на Новый год и Рождество массовых скоплений людей

Он попросил граждан и в дальнейшем соблюдать правила карантина и избегать на Новый год и Рождество массовых скоплений людей

Фото из открытых источников

Министр здравоохранения Максим Степанов согласился, что статистика заболеваемости коронавирусом сейчас пугает, однако заметил, что количество выписанных пациентов превышает количество новых госпитализированных.

Об этом он сообщил на брифинге 16 декабря, пишет RegioNews. Глава Минздрава напомнил об увеличении коек с подведенным кислородом, потому что "готовятся к разному развитию событий COVID-19". Степанов попросил граждан и в дальнейшем соблюдать правила карантина и избегать на Новый год и Рождество массовых скоплений людей. "Скажу откровенно: мы с большой тревогой сейчас смотрим на все наши праздничные дни, чтобы у нас не произошло после них вспышки", – заявил министр. Известно, что 8 по 24 января в Украине усилят карантин. Под ограничения попадут рестораны, кафе, кино, концерты и спортзалы. Массовые мероприятия в этот период будут проходить без зрителей. Кроме того, до конца зимы в стране будет действовать карантин "оранжевой" зоны. Напомним, в Украине за 15 декабря COVID-19 обнаружили в 10 622 людей, были госпитализированы 3 242 больных, 12 549 пациентов выздоровели. Читайте также: Коронавирус в Украине: хроника (обновляется).

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