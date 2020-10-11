Ситуация с коронавирусом в ОРДЛО критическая - Офис омбудсмена

Больницы на оккупированных территориях переполнены

Больницы на оккупированных территориях переполнены

Фото: flickr

Ситуация с заболеваемостью COVID-19 на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей является критической.

Об этом в Facebook сообщил сотрудник Офиса омбудсмена Украины Павел Лисянский, передает RegioNews.

По его словам, в ОРДЛО больницы переполнены, средств индивидуальной защиты в аптеках не хватает, а ограничительные меры не действуют.

Сейчас в ОРДЛО устанавливают три диагнозы - ОРВИ, пневмония, коронавирус. Людей с первыми двумя диагнозами отправляют по домам. Информацию о настоящем количестве больных коронавирусом оккупанты умалчивают", - подчеркнул Лисянский.

Он добавил, что оккупационные службы РФ в ОРДЛО не прекращали процесс паспортизации РФ для жителей ОРДЛО и системно вывозили их в Ростовскую область для оформления паспортов РФ.

Кроме того, оккупанты не прекращали проводить массовые мероприятия.

Напомним, выдача российских паспортов в ОРДЛО: Кабмин планирует ввести санкции.