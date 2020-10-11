Ситуация с коронавирусом в ОРДЛО критическая - Офис омбудсмена
Ситуация с заболеваемостью COVID-19 на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей является критической.
Об этом в Facebook сообщил сотрудник Офиса омбудсмена Украины Павел Лисянский, передает RegioNews.
По его словам, в ОРДЛО больницы переполнены, средств индивидуальной защиты в аптеках не хватает, а ограничительные меры не действуют.
Сейчас в ОРДЛО устанавливают три диагнозы - ОРВИ, пневмония, коронавирус. Людей с первыми двумя диагнозами отправляют по домам. Информацию о настоящем количестве больных коронавирусом оккупанты умалчивают", - подчеркнул Лисянский.
Он добавил, что оккупационные службы РФ в ОРДЛО не прекращали процесс паспортизации РФ для жителей ОРДЛО и системно вывозили их в Ростовскую область для оформления паспортов РФ.
Кроме того, оккупанты не прекращали проводить массовые мероприятия.
Напомним, выдача российских паспортов в ОРДЛО: Кабмин планирует ввести санкции.