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11 октября 2020, 13:32 3

Ситуация с коронавирусом в ОРДЛО критическая - Офис омбудсмена

11 октября 2020, 13:32 3
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Больницы на оккупированных территориях переполнены
Больницы на оккупированных территориях переполнены
Фото: flickr
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Ситуация с заболеваемостью COVID-19 на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей является критической.

Об этом в Facebook сообщил сотрудник Офиса омбудсмена Украины Павел Лисянский, передает RegioNews.

По его словам, в ОРДЛО больницы переполнены, средств индивидуальной защиты в аптеках не хватает, а ограничительные меры не действуют.

Сейчас в ОРДЛО устанавливают три диагнозы - ОРВИ, пневмония, коронавирус. Людей с первыми двумя диагнозами отправляют по домам. Информацию о настоящем количестве больных коронавирусом оккупанты умалчивают", - подчеркнул Лисянский.

Он добавил, что оккупационные службы РФ в ОРДЛО не прекращали процесс паспортизации РФ для жителей ОРДЛО и системно вывозили их в Ростовскую область для оформления паспортов РФ.

Кроме того, оккупанты не прекращали проводить массовые мероприятия.

Напомним, выдача российских паспортов в ОРДЛО: Кабмин планирует ввести санкции.

коронавирус ОРДЛО Омбудсмен заявление заболевание
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