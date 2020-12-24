В Украине общее число случаев COVID-19 перевалило за миллион
За прошедшие сутки зафиксировано 223 летальных случая
За прошедшие сутки зафиксировано 223 летальных случая
В Украине за 23 декабря COVID-19 обнаружили у 11 490 человек, в больницы попал 2 721 больной, 15 775 пациентов выздоровели.
Как передает RegioNews, об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.
11 490 новых случаев COVID-19 зафиксировано в Украине по состоянию на 24 декабря. В частности, заболели 488 детей и 445 медработников", - отметил Степанов.
За прошедшие сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в городе Киев (1377), Запорожской (774), Одесской (676), Киевской (666) и Донецкой (636) областях
За все время пандемии в Украине:
- заболело - 1 001 132 лица;
- выздоровели - 631 435 человек;
- летальных исходов - 17 395;
- проведение ПЦР-тестов - 5 390 952.
Напомним, в Украине за 22 декабря COVID-19 обнаружили у 10 136 человек.
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