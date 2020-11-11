Карантин выходного дня: власть не услышала аргументы бизнеса

Протесты прошли по всей стране, в том числе и в Киеве

Протесты прошли по всей стране, в том числе и в Киеве

Фото: из открытых источников

Власти согласились с аргументами представителей мелкого и среднего бизнеса относительно вредности "карантина выходного дня", но отменить ограничения отказалась.

Об этом в Facebook написал один из инициаторов протестов, бизнесмен и совладелец ТРЦ Dream Town Гарик Корогодский, передает RegioNews.

Известно, что после появления информации о введении в Украине карантина выходного дня, сегодня, 11 ноября под Кабмином прошла акция протеста рестораторов и представителей индустрии торговли с требованием не вводить эти ограничения.

Они также встретились с министром развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игорем Петрашко.

Министр экономики на встрече утром все услышал, с доводами согласен. В разговоре все с доводами соглашаются, мы оперируем цифрами и доказываем, что мера выбрана исключительно тупая”, - подвел итоги встречи Корогодский.

Он выразил удивление, что карантин выходного дня ввели на две недели, как сказали, но есть 3 пары выходных.

Как сообщают организаторы протеста, результат встречи с министром оказался неоднозначным, и на развитие событий она не повлияла, карантин выходного дня ввели.

Напомним, украинские предприниматели в ряде городов митингуют против карантина "выходного дня".