18:32  24 сентября
Киев вернулся в желтую, а Тернополь – в красную зону карантина
09:24  25 сентября
Количество жертв пожара в Харькове возросло: нашли тело еще одного погибшего
08:14  25 сентября
Ситуация на Донбассе: боевики осуществили очередную провокацию вблизи Каменки
UA | RU
UA | RU
25 сентября 2020, 09:02 2

В Нацгвардии зафиксировали вспышку коронавирусной инфекции

25 сентября 2020, 09:02 2
Читайте також українською мовою
Военнослужащих направили в медицинские учреждения
Военнослужащих направили в медицинские учреждения
Фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

В одной из воинских частей Национальной гвардии Украины зафиксирована вспышка заболевания военнослужащих части коронавирусной болезнью COVID-19.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Южного оперативно-территориального объединения НГУ.

Один из них - военнослужащий срочной службы, который 11 сентября вернулся из отпуска, из Черкасской области. Первые признаки заболевания появились 20.09.2020 года. Два других больных – военнослужащие по контракту, которые находятся в штате дежурной службы части, пожаловались на ухудшение состояния здоровья 20.09 и 23.09.2020 года", - сообщили в Нацгвардии.

Военнослужащих в экстренном порядке направили в медицинские учреждения г. Запорожье, где им провели диагностические обследования методом ПЦР, которые показали положительные результаты.

В настоящее время военнослужащие проходят лечение в ГУ "ТМО МВД Украины по Запорожской области": военнослужащий срочной службы в стационарных условиях, военнослужащие по контракту – амбулаторно в условиях самоизоляции под контролем медицинских работников воинских частей 3033 и 3026 и ГУ "ТМО МВД Украины по Запорожской области".

Напомним, коронавирус в Украине не спадает: за сутки снова выявили более 3300 новых случаев.

лечение военные МВД карантин коронавирус
Читайте больше новостей на нашем телеграмм-канале
Подписывайтесь на RegioNews
22 сентября 2020
"Девять маленьких мэров"
03 сентября 2020
Госпожа мэр или госпожа мем
21 августа 2020
Приключения ЗеПрезидента в Херсоне
Все видео »
Выборы мэра Мукачево: устоит ли балоговская "цитадель" перед натиском "новых" лиц
Кто имеет шансы на власть в Одессе: новые спонсоры Труханова, темные лошадки "слуг" и внутривидовые бои в ОПЗЖ
Все публикации »
Игорь Попов
Виктор Небоженко
Андрей Смолий
Все блоги »