В Нацгвардии зафиксировали вспышку коронавирусной инфекции

Военнослужащих направили в медицинские учреждения

Военнослужащих направили в медицинские учреждения

Фото: из открытых источников

В одной из воинских частей Национальной гвардии Украины зафиксирована вспышка заболевания военнослужащих части коронавирусной болезнью COVID-19.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Южного оперативно-территориального объединения НГУ.

Один из них - военнослужащий срочной службы, который 11 сентября вернулся из отпуска, из Черкасской области. Первые признаки заболевания появились 20.09.2020 года. Два других больных – военнослужащие по контракту, которые находятся в штате дежурной службы части, пожаловались на ухудшение состояния здоровья 20.09 и 23.09.2020 года", - сообщили в Нацгвардии.

Военнослужащих в экстренном порядке направили в медицинские учреждения г. Запорожье, где им провели диагностические обследования методом ПЦР, которые показали положительные результаты.

В настоящее время военнослужащие проходят лечение в ГУ "ТМО МВД Украины по Запорожской области": военнослужащий срочной службы в стационарных условиях, военнослужащие по контракту – амбулаторно в условиях самоизоляции под контролем медицинских работников воинских частей 3033 и 3026 и ГУ "ТМО МВД Украины по Запорожской области".

Напомним, коронавирус в Украине не спадает: за сутки снова выявили более 3300 новых случаев.