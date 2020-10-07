Ослабить карантин в Украине может только одна область

Ситуация с динамикой заболеваемости коронавирусом в целом по стране немного ухудшилась

Ситуация с динамикой заболеваемости коронавирусом в целом по стране немного ухудшилась

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В Украине по состоянию на 7 октября ослабить карантин, как и раньше, могут только в Кировоградской области. Во всех других регионах превышен показатель заболеваемости коронавирусом.

Соответствующие данные обнародовало Министерство здравоохранения, информирует RegioNews.

При этом ситуация с динамикой заболеваемости коронавирусом в целом по стране немного ухудшилась. За последние 14 дней на 100 тысяч населения в стране показатель заболеваемости составляет 143,4 при норме 40. Днем ранее этот показатель составлял 140,1.

В Киеве показатель заболеваемости составляет 173,3. Самый высокий показатель продолжает сохранятся в Тернопольской области при отрицательной динамике (257,6 при 277,8 днем ранее). Также плохая ситуация наблюдается в Сумской (245,1), Черниговской (238) и Харьковской (235,1) областях.

Напомним, 5 октября в Украине начало действовать новое эпидемическое зонирование.