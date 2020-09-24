Коронавирус в Украине не спадает: за сутки снова выявили более 3300 новых случаев
В Украине за прошедшие сутки коронавирус диагностировали у 3372 человек, 52 больных умерли, а также было зафиксировано рекордное количество выздоровевших - 1 788 пациентов.
Об этом сообщает Министерство здравоохранения, передает RegioNews.
За все время пандемии в стране заболело 188 106 человек, из них 83 458 выздоровели, летальных исходов - 3757.
Больше всего новых случаев за сутки обнаружили в Киеве - 330, Днепропетровской области - 297, в Харьковской области - 285, вТернопольской области - 265, во Львовской области - 205 случаев.
Ситуация в регионах выглядит следующим образом:
- Винницкая область — 5556 случаев;
- Волынская область — 7235 случаев;
- Днепропетровская область — 4692 случая;
- Донецкая область — 2767 случаев;
- Житомирская область — 5262 случая;
- Закарпатская область — 9416 случаев;
- Запорожская область — 3288 случаев;
- Ивано-Франковская область — 12952 случая;
- Кировоградская область — 1039 случаев;
- г. Киев — 20665 случаев;
- Киевская область — 8286 случаев;
- Львовская область — 19250 случаев;
- Луганская область — 841 случай;
- Николаевская область — 2717 случаев;
- Одесская область — 12309 случаев;
- Полтавская область — 1677 случаев;
- Ровенская область — 11621 случай;
- Сумская область — 3352 случая;
- Тернопольская область — 12334 случая;
- Харьковская область — 16193 случая;
- Херсонская область — 905 случаев;
- Хмельницкая область — 5185 случаев;
- Черновицкая область — 13562 случая;
- Черкасская область — 3355 случаев;
- Черниговская область — 3647 случаев.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Напомним, в Украине за 22 сентября выявили около 3,5 тысячи больных COVID-19, больше всего случаев в Киеве, в Харьковской, Тернопольской и Одесской областях.
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