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Коронавирус в Украине не спадает: за сутки снова выявили более 3300 новых случаев
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24 сентября 2020, 09:44 13

Коронавирус в Украине не спадает: за сутки снова выявили более 3300 новых случаев

24 сентября 2020, 09:44 13
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Больше всего случаев в городе Киеве, в Днепропетровской и Харьковской областях
Больше всего случаев в городе Киеве, в Днепропетровской и Харьковской областях
Фото: из открытых источников
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В Украине за прошедшие сутки коронавирус диагностировали у 3372 человек, 52 больных умерли, а также было зафиксировано рекордное количество выздоровевших - 1 788 пациентов.

Об этом сообщает Министерство здравоохранения, передает RegioNews.

За все время пандемии в стране заболело 188 106 человек, из них 83 458 выздоровели, летальных исходов - 3757.

Больше всего новых случаев за сутки обнаружили в Киеве - 330, Днепропетровской области - 297, в Харьковской области - 285, вТернопольской области - 265, во Львовской области - 205 случаев.

Ситуация в регионах выглядит следующим образом:

  • Винницкая область — 5556 случаев;
  • Волынская область — 7235 случаев;
  • Днепропетровская область — 4692 случая;
  • Донецкая область — 2767 случаев;
  • Житомирская область — 5262 случая;
  • Закарпатская область — 9416 случаев;
  • Запорожская область — 3288 случаев;
  • Ивано-Франковская область — 12952 случая;
  • Кировоградская область — 1039 случаев;
  • г. Киев — 20665 случаев;
  • Киевская область — 8286 случаев;
  • Львовская область — 19250 случаев;
  • Луганская область — 841 случай;
  • Николаевская область — 2717 случаев;
  • Одесская область — 12309 случаев;
  • Полтавская область — 1677 случаев;
  • Ровенская область — 11621 случай;
  • Сумская область — 3352 случая;
  • Тернопольская область — 12334 случая;
  • Харьковская область — 16193 случая;
  • Херсонская область — 905 случаев;
  • Хмельницкая область — 5185 случаев;
  • Черновицкая область — 13562 случая;
  • Черкасская область — 3355 случаев;
  • Черниговская область — 3647 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Напомним, в Украине за 22 сентября выявили около 3,5 тысячи больных COVID-19, больше всего случаев в Киеве, в Харьковской, Тернопольской и Одесской областях.

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