Коронавирус в Украине не спадает: за сутки снова выявили более 3300 новых случаев

Больше всего случаев в городе Киеве, в Днепропетровской и Харьковской областях

Больше всего случаев в городе Киеве, в Днепропетровской и Харьковской областях

Фото: из открытых источников

В Украине за прошедшие сутки коронавирус диагностировали у 3372 человек, 52 больных умерли, а также было зафиксировано рекордное количество выздоровевших - 1 788 пациентов.

Об этом сообщает Министерство здравоохранения, передает RegioNews.

За все время пандемии в стране заболело 188 106 человек, из них 83 458 выздоровели, летальных исходов - 3757.

Больше всего новых случаев за сутки обнаружили в Киеве - 330, Днепропетровской области - 297, в Харьковской области - 285, вТернопольской области - 265, во Львовской области - 205 случаев.

Ситуация в регионах выглядит следующим образом:

Винницкая область — 5556 случаев;

Волынская область — 7235 случаев;

Днепропетровская область — 4692 случая;

Донецкая область — 2767 случаев;

Житомирская область — 5262 случая;

Закарпатская область — 9416 случаев;

Запорожская область — 3288 случаев;

Ивано-Франковская область — 12952 случая;

Кировоградская область — 1039 случаев;

г. Киев — 20665 случаев;

Киевская область — 8286 случаев;

Львовская область — 19250 случаев;

Луганская область — 841 случай;

Николаевская область — 2717 случаев;

Одесская область — 12309 случаев;

Полтавская область — 1677 случаев;

Ровенская область — 11621 случай;

Сумская область — 3352 случая;

Тернопольская область — 12334 случая;

Харьковская область — 16193 случая;

Херсонская область — 905 случаев;

Хмельницкая область — 5185 случаев;

Черновицкая область — 13562 случая;

Черкасская область — 3355 случаев;

Черниговская область — 3647 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Напомним, в Украине за 22 сентября выявили около 3,5 тысячи больных COVID-19, больше всего случаев в Киеве, в Харьковской, Тернопольской и Одесской областях.

Читайте также: Коронавирус в Украине: хроника (обновляется)