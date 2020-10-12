Глава Одесской ОГА Куцый заболел COVID-19

По его словам, у него положительная динамика болезни

По его словам, у него положительная динамика болезни

Фото: из открытых источников

Глава Одесской областной государственной администрации Максим Куцый заболел коронавирусом, у него подтвержден диагноз COVID-19.

Об этом чиновник сообщил на своей странице в Facebook, передает RegioNews.

Лабораторный центр Минздрава подтвердил у меня наличие COVID-19. Имею положительную динамику и продолжаю работать - теперь в дистанционном формате", - написал Куцый.

Он порекомендовал всем, кто с ним контактировал в последнее время сдать ПЦР-анализ.

Ранее сообщалось, что с начала пандемии болезнь COVID-19 была подтверждена в 63 народных депутатов и работников аппарата Верховной Рады.

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