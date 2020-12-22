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Мэр Львова Андрей Садовый вылечился от COVID-19
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22 декабря 2020, 12:54 100

Мэр Львова Андрей Садовый вылечился от COVID-19

22 декабря 2020, 12:54 100
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Он уже анонсировал проведение сессии городского совета
Он уже анонсировал проведение сессии городского совета
Фото: из открытых источников
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Городской глава Львова Андрей Садовый заявил, что вылечился от коронавирусного заболевания COVID-19, наличие которого тест показал у него седьмого декабря.

Об этом он сообщил в Facebook, передает RegioNews.

Сегодня имею первый полноценный рабочий день после первого в жизни больничного. За 15 лет никогда не болел так, чтобы оставаться дома", - написал Садовый.

Он поблагодарил всех, кто беспокоился о его здоровье, а также призвал сограждан беречь себя и близких. Также Садовый анонсировал проведение сессии городского совета.

На завтра планируем сессию городского совета: сформируем депутатские комиссии, выберем секретаря совета. В четверг отдельно проведем бюджетную сессию. Все максимально оперативно и открыто", - написал мэр Львова.

Напомним, 7 декабря мэр Львова Андрей Садовый заболел коронавирусом.

9 декабря уже сообщалось о том, что сессия Львовского горсовета будет перенесена из-за болезни Садового. Ее планировалось провести 18 декабря.

коронавирус Львов мэр горсовет сессия Андрей Садовый
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