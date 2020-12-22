Мэр Львова Андрей Садовый вылечился от COVID-19

Он уже анонсировал проведение сессии городского совета

Он уже анонсировал проведение сессии городского совета

Фото: из открытых источников

Городской глава Львова Андрей Садовый заявил, что вылечился от коронавирусного заболевания COVID-19, наличие которого тест показал у него седьмого декабря.

Об этом он сообщил в Facebook, передает RegioNews.

Сегодня имею первый полноценный рабочий день после первого в жизни больничного. За 15 лет никогда не болел так, чтобы оставаться дома", - написал Садовый.

Он поблагодарил всех, кто беспокоился о его здоровье, а также призвал сограждан беречь себя и близких. Также Садовый анонсировал проведение сессии городского совета.

На завтра планируем сессию городского совета: сформируем депутатские комиссии, выберем секретаря совета. В четверг отдельно проведем бюджетную сессию. Все максимально оперативно и открыто", - написал мэр Львова.

Напомним, 7 декабря мэр Львова Андрей Садовый заболел коронавирусом.

9 декабря уже сообщалось о том, что сессия Львовского горсовета будет перенесена из-за болезни Садового. Ее планировалось провести 18 декабря.