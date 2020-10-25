В Украине за сутки выявили более 6 тысяч новых больных COVID-19
Больше всего новых случаев обнаружили в Харьковской и Житомирской областях
Больше всего новых случаев обнаружили в Харьковской и Житомирской областях
В Украине за прошедшие сутки COVID-19 обнаружили у 6088 человек, зафиксировано 102 летальных случая, 1753 пациента выздоровели.
Об этом сообщает Министерство здравоохранения, передает RegioNews.
Больше всего случаев заболевания зафиксировали в Харьковской области - 660, а также в Житомирской области - 440, в Хмельницкой области - 437, во Львовской области - 405 человек.
В Киеве за прошедшие сутки зафиксировали 359 случаев заражения.
С начала пандемии в Украине COVID-19 заболело 343 498 человек, из них 141 508 выздоровели, летальных исходов - 6391.
Напомним, 23 октября в Украине подтвердили 7014 новых случаев коронавирусной болезни.
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