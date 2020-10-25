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В Украине за сутки выявили более 6 тысяч новых больных COVID-19
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25 октября 2020, 10:01 10

В Украине за сутки выявили более 6 тысяч новых больных COVID-19

25 октября 2020, 10:01 10
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Больше всего новых случаев обнаружили в Харьковской и Житомирской областях
Больше всего новых случаев обнаружили в Харьковской и Житомирской областях
Фото: из открытых источников
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В Украине за прошедшие сутки COVID-19 обнаружили у 6088 человек, зафиксировано 102 летальных случая, 1753 пациента выздоровели.

Об этом сообщает Министерство здравоохранения, передает RegioNews.

Больше всего случаев заболевания зафиксировали в Харьковской области - 660, а также в Житомирской области - 440, в Хмельницкой области - 437, во Львовской области - 405 человек.

В Киеве за прошедшие сутки зафиксировали 359 случаев заражения.

С начала пандемии в Украине COVID-19 заболело 343 498 человек, из них 141 508 выздоровели, летальных исходов - 6391.

Напомним, 23 октября в Украине подтвердили 7014 новых случаев коронавирусной болезни.

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