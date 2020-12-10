Минздрав не исключает бесплатную вакцинацию всех украинцев - Степанов

Предоставить вакцину всем без исключения гражданам распорядился президент Зеленский

Предоставить вакцину всем без исключения гражданам распорядился президент Зеленский

Фото: Facebook

Власти рассматривают возможность обеспечения бесплатной вакциной от коронавируса всех граждан за счет государства.

Об этом в эфире телеканала "Украина 24" заявил министр здравоохранения Максим Степанов, передает RegioNews.

Мы сейчас рассматриваем вопрос, и на это обращал внимание президент, нам нужно дать доступ к вакцине всем без исключения гражданам за счет государства", - сказал министр.

По его словам, во время переговоров с мировыми производителями вакцины Украина обещает допустить их на коммерческий рынок по ускоренной процедуре сразу после регистрации.

Но мы с вами понимаем, что сейчас в очереди стоят более 7 млрд людей по всему миру, а мощности по вакцине ограничены", - отметил Степанов.

Напомним, в Украине можно будет сделать прививку от COVID-19 за собственные средства, - Шмыгаль.