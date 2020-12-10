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10 декабря 2020, 18:21 3

Минздрав не исключает бесплатную вакцинацию всех украинцев - Степанов

10 декабря 2020, 18:21 3
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Предоставить вакцину всем без исключения гражданам распорядился президент Зеленский
Предоставить вакцину всем без исключения гражданам распорядился президент Зеленский
Фото: Facebook
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Власти рассматривают возможность обеспечения бесплатной вакциной от коронавируса всех граждан за счет государства.

Об этом в эфире телеканала "Украина 24" заявил министр здравоохранения Максим Степанов, передает RegioNews.

Мы сейчас рассматриваем вопрос, и на это обращал внимание президент, нам нужно дать доступ к вакцине всем без исключения гражданам за счет государства", - сказал министр.

По его словам, во время переговоров с мировыми производителями вакцины Украина обещает допустить их на коммерческий рынок по ускоренной процедуре сразу после регистрации.

Но мы с вами понимаем, что сейчас в очереди стоят более 7 млрд людей по всему миру, а мощности по вакцине ограничены", - отметил Степанов.

Напомним, в Украине можно будет сделать прививку от COVID-19 за собственные средства, - Шмыгаль.

Минздрав Максим Степанов вакцина коронавирус бюджет заявление
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