Минздрав не исключает бесплатную вакцинацию всех украинцев - Степанов
Власти рассматривают возможность обеспечения бесплатной вакциной от коронавируса всех граждан за счет государства.
Об этом в эфире телеканала "Украина 24" заявил министр здравоохранения Максим Степанов, передает RegioNews.
Мы сейчас рассматриваем вопрос, и на это обращал внимание президент, нам нужно дать доступ к вакцине всем без исключения гражданам за счет государства", - сказал министр.
По его словам, во время переговоров с мировыми производителями вакцины Украина обещает допустить их на коммерческий рынок по ускоренной процедуре сразу после регистрации.
Но мы с вами понимаем, что сейчас в очереди стоят более 7 млрд людей по всему миру, а мощности по вакцине ограничены", - отметил Степанов.
Напомним, в Украине можно будет сделать прививку от COVID-19 за собственные средства, - Шмыгаль.