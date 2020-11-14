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14 ноября 2020, 14:37 184

"Требуем не мешать": в Ровно предприниматели протестуют под мэрией против карантина

14 ноября 2020, 14:37 184
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Они требуют, чтобы к ним вышел мэр или его представитель, и чтобы власти разрешили им работать
Они требуют, чтобы к ним вышел мэр или его представитель, и чтобы власти разрешили им работать
Фото: Суспільне
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В Ровно предприниматели, которые не могут работать из-за карантина выходного дня, вышли на акцию протеста под городской совет.

Об этом сообщает "Суспільне", передает RegioNews.

Известно, что протестуют представители бизнеса, которым, согласно решению правительства, в субботу и воскресенье работать запретили или, как заведениям питания, позволили работать, выдавая клиенту еду с собой.

Также представители нескольких ТРЦ публично обратились к мэру с просьбой признать решение правительства таким, что принесет больше вреда, чем пользы.

Сегодня ТРЦ - это образец соблюдения всех карантинных правил независимо от дня недели и времени года! Мы не просим помощи - требуем не мешать", - заявляют протестующие.

Они прошлись маршем к горисполкому и там заявили требование, чтобы местные власти решили этот вопрос и позволили им торговать.

Предприниматели подписали обращение к городскому голове и в областной совет с требованием защитить их конституционное право на труд.

Эффективность введенных ограничений не доказана, а потери предпринимателей от закрытия торговых точек на выходные ставят нас на грань закрытия. Поэтому мы требуем от местных властей не допустить дискриминационных ограничений и защитить наше конституционное право на труд", - говорится в обращении.

Напомним, чтобы избежать карантина, во Львове выходные объявили рабочими днями.

Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что объявление выходных дней рабочими не поможет избежать карантина.

карантин бизнес протест горсовет Ровно предприниматели
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