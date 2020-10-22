В Украине за сутки впервые зафиксировали более 7000 новых больных COVID-19

За прошедшие сутки больше всего новых случаев обнаружили в Киеве, в Харьковской и Одесской областях

За прошедшие сутки больше всего новых случаев обнаружили в Киеве, в Харьковской и Одесской областях

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В Украине за прошедшие сутки COVID-19 обнаружили у 7053 человек, от осложнений болезни умерли 116 пациентов, выздоровели 2 679 человек.

Об этом сообщает Министерство здравоохранения, передает RegioNews. За минувшие сутки COVID-19 заболело 7053 человека, из них 306 детей, а также 354 медицинских работника. Были госпитализированы 924 человека", - сообщил министр здравоохранения Максим Степанов. Больше всего новых случаев COVID-19 за сутки выявили в Киеве - 631. В Харьковской области болезнь диагностировали у 630 человек, в Одесской области - 600 случаев, в Хмельницкой области - 381, в Днепропетровской области - 363. За все время пандемии в Украине заболело 322 879 человек, из них 124 898 выздоровели, летальных исходов - 6043. Напомним, 20 октября в Украине COVID-19 обнаружили у 6719 человек. Читайте также: Коронавирус в Украине: хроника (обновляется).

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