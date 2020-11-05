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05 ноября 2020, 18:45 22

Тотальный карантин приведет к падению экономики Украины - прогноз

05 ноября 2020, 18:45 22
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На темпы падения экономики повлияет локдаун в Украине и в соседних странах
На темпы падения экономики повлияет локдаун в Украине и в соседних странах
Фото: flickr
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В случае, если до конца года в Украине будет действовать длительный локдаун, в 2021 году падение экономики резко ускорится.

Об этом сообщает Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины, передает RegioNews.

По данным ведомства, в годовом выражении падение может составить 5,6% вместо прогнозируемых 4,8%.

Минэкономики оставляет неизменным прогноз сокращения ВВП на уровне 4,8%. При этом сокращение в IV квартале прогнозируется на уровне 3,0%. Однако такие цифры справедливы с учетом, что до конца года в Украине и мире не ухудшится ситуация с пандемией COVID-19", - говорится в сообщении.

Также по подсчетам министерства, в результате длительного локдауна в Украине и мире падение ВВП в IV квартале может оказаться значительно больше и будет составлять около 6,0%.

При таких условиях падения ВВП по итогам года ожидается на уровне 5,6%", - говорится в прогнозе Минэкономики.

Напомним, во всех районах Закарпатья введут локдаун выходного дня, большинство районов в области скоро окажутся в "красной" зоне.

карантин экономика кризис ВВП Украина промышленность
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