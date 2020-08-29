10:13  29 августа
В Украине снова антирекорд COVID-19, зафиксировано 2481 новых случаев
13:48  29 августа
В НАБУ заявили, что Сытник остается директором ведомства
10:02  29 августа
В зоне ООС с начала суток сохранялась "тишина" - штаб
UA | RU
UA | RU
29 августа 2020, 13:03 9

Суд признал незаконным ограничение зарплат чиновников во время карантина

29 августа 2020, 13:03 9
Читайте також українською мовою
Также были отменены соответствующие изменения в государственный бюджет
Также были отменены соответствующие изменения в государственный бюджет
Фото: flickr
Читайте також
українською мовою

Конституционный суд решением от 28 августа признал незаконным ограничение заработных плат государственных служащих и судей в период карантина.

Решение опубликовано на сайте суда, передает RegioNews.

Ранее Верховный Суд обратился в Конституционный с ходатайством признать, что это решение не соответствует Конституции.

Таким образом, ограничение для зарплат чиновников в 10 минимальных зарплат утратило силу.

Также отмечается, что этим решением не отменяется норма, ограничивающая зарплаты членов наблюдательных советов государственных предприятий, отменить ограничения по ним требовал МВФ.

Напомним, 29 апреля зарплаты на госпредприятиях ограничили, в Кабмине заявили, что топ-чиновники должны затянуть пояса.

зарплаты карантин чиновники Конституционный суд решение
Читайте больше новостей на нашем телеграмм-канале
Марцинкив призвал граждан протестировать из-за усиления карантина
29 августа 2020, 12:30
В Украине снова антирекорд COVID-19, зафиксировано 2481 новых случаев
29 августа 2020, 10:13
Кличко назвал главное условие для закрытия метрополитена в Киеве
28 августа 2020, 21:46
Все новости »
Подписывайтесь на RegioNews
21 августа 2020
Приключения ЗеПрезидента в Херсоне
06 августа 2020
Три билборда на местных выборах
04 августа 2020
Анатолий Бондаренко идет на выборы. Честный ролик
Все видео »
Битва за Черновцы стартовый приквел со многими неизвестными
Местные выборы в Днепре и области: старые лица под новыми флагами
Все публикации »
Игорь Гришачов
Михаил Дяденко
Иван Галунга
Все блоги »