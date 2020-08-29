Суд признал незаконным ограничение зарплат чиновников во время карантина

Также были отменены соответствующие изменения в государственный бюджет

Также были отменены соответствующие изменения в государственный бюджет

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Конституционный суд решением от 28 августа признал незаконным ограничение заработных плат государственных служащих и судей в период карантина.

Решение опубликовано на сайте суда, передает RegioNews. Ранее Верховный Суд обратился в Конституционный с ходатайством признать, что это решение не соответствует Конституции. Таким образом, ограничение для зарплат чиновников в 10 минимальных зарплат утратило силу. Также отмечается, что этим решением не отменяется норма, ограничивающая зарплаты членов наблюдательных советов государственных предприятий, отменить ограничения по ним требовал МВФ. Напомним, 29 апреля зарплаты на госпредприятиях ограничили, в Кабмине заявили, что топ-чиновники должны затянуть пояса.

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