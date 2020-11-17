В НБУ посоветовали закрывать некоторые отделения банков на "карантин выходного дня"

Речь идет прежде всего об отделениях, расположенных в крупных торговых центрах и зданиях, закрытых на время карантина

Речь идет прежде всего об отделениях, расположенных в крупных торговых центрах и зданиях, закрытых на время карантина

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Несмотря на то, что Нацбанк не вводил никаких ограничений на работу банков, руководство НБУ советует соблюдать меры безопасности и рекомендует банкам закрывать некоторые отделения.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Главу Нацбанка Украины Кирилла Шевченко. Глава НБУ напомнил, что Национальный банк Украины не вводил никаких ограничений на работу финансовых учреждений или проведение ими операций. Дежурные отделения банков, которые обычно работают в выходные дни, продолжали свою работу и предоставляли гражданам возможность пользоваться банковскими услугами. Перші "карантинні вихідні" пройшли для банків без проблем. Уряд дозволив працювати у карантин "вихідного дня" (з 14 до... Posted by Кирило Шевченко on Monday, November 16, 2020 В то же время Кирилл Шевченко предоставил несколько советов и рекомендаций банкам, финучреждениям и их клиентам – в первую очередь, придерживаться необходимых мер безопасности. Во-вторых, закрывать те отделения, которые сегодня незагружены или находятся в крупных торговых центрах и зданиях, закрытых на время карантина. Это важная превентивная мера против распространения коронавируса, - добавил Шевченко. Также он рекомендовал потребителям выбирать онлайн каналы обслуживания.

Напомним, ранее сообщалось, что депутаты не смогли отменить карантин выходного дня.

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