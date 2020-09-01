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01 сентября 2020, 10:58 13

У мэра Тернополя подтвердили коронавирус, он на самоизоляции

01 сентября 2020, 10:58 13
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Ранее болезнь обнаружили у председателя Тернопольской ОГА
Фото: Facebook
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У городского головы Тернополя Сергея Надала подтвердили COVID-19, в течении двух недель он будет работать из дома в режиме самоизоляции.

Об этом Надал сообщил в Facebook, передает RegioNews.

Получил результаты теста на Covid-19. Тест подтвердил эту болезнь. В связи со спецификой работы я регулярно сдаю тест в течении последних пяти месяцев. Также мои заместители, другие члены команды", - написал мэр Тернополя.

Он добавил, что у его заместителей, руководителей коммунальных учреждений и управлений горсовета коронавирус не подтвердили.

Надал отметил, что испытывает некоторые симптомы заболевания, в частности неприятную боль в горле.

Если бы не тест, в другой ситуации даже бы не обратил на это внимание. Общее состояние нормальное. Нахожусь в постоянном контакте со специалистами, сообщил своему семейному врачу. Перехожу на самоизоляцию и режим работы из дома. Потребности в госпитализации нет", - рассказал чиновник.

Напомним, 22 августа у главы Тернопольской ОГА подтвердили коронавирус, ему назначили курс медикаментозного лечения.

Позже стало известно, что председатель Тернопольской ОГА попал в больницу.

коронавирус мэр горсовет Тернополь Сергей Надал
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