В Минздраве объяснили совет предпринимателям "идти работать в больницы"

В больницах не хватает персонала

В больницах не хватает персонала

Фото: из открытых источников

Заместитель министра здравоохранения Ирина Микичак объяснила данный накануне совет предпринимателям искать работу в больницах во время пандемии коронавируса. По ее словам, медицинская отрасль во время пандемии особенно сильно нуждается в помощи.

Об этом она рассказала в интервью hromadske, передает RegioNews.

Она отметила, что ее предыдущее заявление вызвало значительный резонанс и "это хорошо".

Люди услышали, что есть потребность в помощи. Часть общества находится в непонимании, что происходит в больницах", - сказала Микичак.

Она отметила, что не призывала людей "идти искать себе другую работу".

Мое предложение было в том, чтобы помочь. Мы просим - помогите. У нас в больницах нужны и компьютерщики, и строители, и технологи, и просто разнорабочие и охранники. Десятки профессий всегда были в дефиците в больницах, а сейчас особенно", - сказала замминистра.

Микичак добавила, что работа предлагается на контрактной основе. А на ремарку, что в медицинской отрасли низкие зарплаты, она ответила, что "в ресторанном бизнесе также низкие зарплаты".

Ранее сообщалось, что в Министерстве здравоохранения Украины посоветовали предпринимателям искать дополнительные источники дохода во время пандемии. Им предложили идти работать в больницы.