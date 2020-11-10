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В Украине почти 11 тысяч случаев заражения COVID-19 за сутки
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10 ноября 2020, 09:44 15

В Украине почти 11 тысяч случаев заражения COVID-19 за сутки

10 ноября 2020, 09:44 15
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За все время пандемии в стране заболело около 480 тысяч человек
За все время пандемии в стране заболело около 480 тысяч человек
Фото: из открытых источников
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За прошедшие сутки медики зафиксировали 10 842 новых случая коронавируса, умер 191 больной, 5514 пациентов выздоровели, госпитализировали 1 252 человека.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на данные министра здравоохранения Максима Степанова.

За прошедшие сутки в Украине зафиксировано 10 842 новых случая COVID-19 (из них детей - 410, медработников - 445)", - сообщил Степанов.

Как отметил министр, за 9 ноября наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в городе Киев (747), Житомирской (646), Киевской (628), Одесской (608) и Запорожской (588) областях.

Также за сутки проведено 68 962 тестирования на коронавирус. Из них методом ПЦР - 42 966, методом ИФА - 25 996.

Известно, что за все время пандемии в Украине заболело 479 197 человек, из них 214 657 выздоровели, летальных исходов - 8756.

Напомним, в Украине стало больше областей, где COVID-кровати заполнены более чем на 70%.

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