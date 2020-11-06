Карантин: В Минздраве прогнозируют, что Киев может "покраснеть"

Есть ряд и других городов, которые могут попасть в "красную" зону

Есть ряд и других городов, которые могут попасть в "красную" зону

Фото: Минздрав

В Министерстве здравоохранения предупредили, что Киев может попасть в "красную" зону карантина. Еще четыре других областных центров находятся на "грани".

Об этом заявил на брифинге главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко, передает RegioNews. "На грани красного уровня эпидемиологической опасности находится еще 5 городов. Это Тернополь - уже 319 на 100 тысяч населения, Северодонецк - 314 на 100 тысяч населения, Винница - 309 на 100 тысяч населения, Киев - 299 на 100 тысяч населения и Херсон - 292 на 100 тысяч населения", - сказал Ляшко. Он также отметил, что на следующей неделе эти города могут попасть в "красную зону". Напомним, сегодня Украину поделили на новые карантинные зоны: "зеленых" и "желтых" зон уже нет.

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