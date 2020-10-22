Стало известно, во сколько обойдется и кто профинансирует изготовление украинской вакцины
На изготовление вакцины понадобится около 100-150 млн гривен
На изготовление вакцины понадобится около 100-150 млн гривен
Государство в полном объеме профинансирует изготовление украинской вакцины от коронавируса.
Об этом на пресс-конференции заявил министр здравоохранения Максим Степанов, інформує RegioNews.
Он отметил, что на изготовление вакцины понадобится около 100-150 млн гривен.
По словам министра, на полном финансировании изготовления украинской вакцины от COVID-19 настаивает президент Владимир Зеленский.
"Будут сделаны расчеты. И я считаю, что в полном объеме мы профинансируем это со стороны государства. Само изготовление этой вакцины", - отметил Степанов.
Ранее стало известно, когда украинскую вакцину от COVID-19 начнут испытывать на людях.
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