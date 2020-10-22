Стало известно, во сколько обойдется и кто профинансирует изготовление украинской вакцины

На изготовление вакцины понадобится около 100-150 млн гривен

На изготовление вакцины понадобится около 100-150 млн гривен

Рixabay

Государство в полном объеме профинансирует изготовление украинской вакцины от коронавируса.

Об этом на пресс-конференции заявил министр здравоохранения Максим Степанов, інформує RegioNews.

Он отметил, что на изготовление вакцины понадобится около 100-150 млн гривен.

По словам министра, на полном финансировании изготовления украинской вакцины от COVID-19 настаивает президент Владимир Зеленский.

"Будут сделаны расчеты. И я считаю, что в полном объеме мы профинансируем это со стороны государства. Само изготовление этой вакцины", - отметил Степанов.

Ранее стало известно, когда украинскую вакцину от COVID-19 начнут испытывать на людях.