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22 октября 2020, 16:58

Стало известно, во сколько обойдется и кто профинансирует изготовление украинской вакцины

22 октября 2020, 16:58
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На изготовление вакцины понадобится около 100-150 млн гривен
На изготовление вакцины понадобится около 100-150 млн гривен
Рixabay
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Государство в полном объеме профинансирует изготовление украинской вакцины от коронавируса.

Об этом на пресс-конференции заявил министр здравоохранения Максим Степанов, інформує RegioNews.

Он отметил, что на изготовление вакцины понадобится около 100-150 млн гривен.

По словам министра, на полном финансировании изготовления украинской вакцины от COVID-19 настаивает президент Владимир Зеленский.

"Будут сделаны расчеты. И я считаю, что в полном объеме мы профинансируем это со стороны государства. Само изготовление этой вакцины", - отметил Степанов.

Ранее стало известно, когда украинскую вакцину от COVID-19 начнут испытывать на людях.

вакцина коронавирус Минздрав Украина болезнь
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