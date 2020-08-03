В "красной зоне" Буковины усилили карантин
В Кицманском районе Черновицкой области, который отнесли к «красному» уровню опасности распространения COVID-19, усилили карантинные ограничения.
Об этом пишет Regionews со ссылкой на ИА АСС.
Как рассказал глава Кицманской райгосадминистрации Алексей Добровольский, в районе решили придерживаться постановления, изданного правительством.
В воскресенье, 2 августа мы провели заседание районной комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС. На нем обратили внимание на то, что в первую очередь необходимо закрыть кафе и рестораны, которые оказались рассадником болезни. Приостановили также работу торговых заведений, рынков кроме продуктовых рядов. Также остановил работу и общественный транспорт. Пытаемся организовать подвоз медиков и работников учреждений, обеспечивающих работу общин района. Магазины продают только продукты и товары первой необходимости ", - сказал Добровольский.
Он рассказал, что во время заседания районной комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС эпидемиологи заявили, что рост количества больных COVID-19 в районе связан, в основном, с несоблюдением противоэпидемических мероприятий во время празднования свадеб.
Главной причиной такого быстрого роста количества больных эпидемиологи называют массовые мероприятия, связанные со свадьбами и забавами. Там нарушали даже элементарные требования, когда было разрешено устраивать мероприятия на 50 человек или на определенную площадь, то было значительное преувеличение количества людей в помещениях. Сейчас всеми подобными случаями занимаются правоохранительные органы и эпидемиологическая служба", - добавил глава РГА.
Напомним, вспышка коронавируса в Кицманском районе стала основной причиной резкого роста количества больных на Буковине на прошлой неделе. За последние семь дней в Кицманском районе COVID-19 заболели более 150 человек.
Напомним, городские власти Луцка отказались усиливать карантин, хотя город относится к самой опасной зоне по распространению Covid-19. В тот же день мэры Тернополя и Ивано-Франковска выступили против усиления карантина в их городах.
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