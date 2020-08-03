В "красной зоне" Буковины усилили карантин

Здесь не работают заведения общественного питания, все магазины, кроме продуктовых, не ездит общественный транспорт

Здесь не работают заведения общественного питания, все магазины, кроме продуктовых, не ездит общественный транспорт

Фото из открытых источников

Об этом пишет Regionews со ссылкой на ИА АСС.

Как рассказал глава Кицманской райгосадминистрации Алексей Добровольский, в районе решили придерживаться постановления, изданного правительством.

В воскресенье, 2 августа мы провели заседание районной комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС. На нем обратили внимание на то, что в первую очередь необходимо закрыть кафе и рестораны, которые оказались рассадником болезни. Приостановили также работу торговых заведений, рынков кроме продуктовых рядов. Также остановил работу и общественный транспорт. Пытаемся организовать подвоз медиков и работников учреждений, обеспечивающих работу общин района. Магазины продают только продукты и товары первой необходимости ", - сказал Добровольский.

Он рассказал, что во время заседания районной комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС эпидемиологи заявили, что рост количества больных COVID-19 в районе связан, в основном, с несоблюдением противоэпидемических мероприятий во время празднования свадеб.

Главной причиной такого быстрого роста количества больных эпидемиологи называют массовые мероприятия, связанные со свадьбами и забавами. Там нарушали даже элементарные требования, когда было разрешено устраивать мероприятия на 50 человек или на определенную площадь, то было значительное преувеличение количества людей в помещениях. Сейчас всеми подобными случаями занимаются правоохранительные органы и эпидемиологическая служба", - добавил глава РГА.

Напомним, вспышка коронавируса в Кицманском районе стала основной причиной резкого роста количества больных на Буковине на прошлой неделе. За последние семь дней в Кицманском районе COVID-19 заболели более 150 человек.

Напомним, городские власти Луцка отказались усиливать карантин, хотя город относится к самой опасной зоне по распространению Covid-19. В тот же день мэры Тернополя и Ивано-Франковска выступили против усиления карантина в их городах.

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