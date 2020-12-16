Мэр Одессы выписывается из больницы
Продолжит лечение от коронавируса амбулаторно
Продолжит лечение от коронавируса амбулаторно
Состояние Геннадия Труханова удовлетворительное, кислород не требуется, поэтому он выписывается из больницы под наблюдение семейного врача
Об этом Геннадий Труханов сообщил в своём Instagram, передаёт RegioNews.
Итак, перехожу на амбулаторное лечение, буду под наблюдением семейного врача.
Сейчас состояние в целом удовлетворительное, кислород не требуется. Поэтому не буду занимать место в палате, ведь, учитывая ежедневное увеличение количества заболевших, сейчас на счету каждое койко-место, - написал Труханов.
Он поблагодарил врачей и медперсонал и пожелал всем здоровья.
Напомним, ранее сообщалось, что 11 декабря мэра Одессы госпитализировали в инфекционную больницу с коронавирусом.
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