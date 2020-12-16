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16 декабря 2020, 13:55 9

Мэр Одессы выписывается из больницы

16 декабря 2020, 13:55 9
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Продолжит лечение от коронавируса амбулаторно
Продолжит лечение от коронавируса амбулаторно
Фото из Instagram Геннадия Труханова
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Состояние Геннадия Труханова удовлетворительное, кислород не требуется, поэтому он выписывается из больницы под наблюдение семейного врача

Об этом Геннадий Труханов сообщил в своём Instagram, передаёт RegioNews.

Итак, перехожу на амбулаторное лечение, буду под наблюдением семейного врача.
Сейчас состояние в целом удовлетворительное, кислород не требуется. Поэтому не буду занимать место в палате, ведь, учитывая ежедневное увеличение количества заболевших, сейчас на счету каждое койко-место, - написал Труханов.


Он поблагодарил врачей и медперсонал и пожелал всем здоровья.

Напомним, ранее сообщалось, что 11 декабря мэра Одессы госпитализировали в инфекционную больницу с коронавирусом.

Одесса Геннадий Труханов COVID-19 лечение коронавирус
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