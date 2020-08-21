В Украине за все время пандемии зафиксировано уже более 100 тысяч случаев COVID-19
За сутки, 20 августа, заразились коронавирусом 2 106 человек, зафиксировано 23 летальных случая, 637 пациентов выздоровели.
Об этом сообщает Министерство здравоохранения, передает RegioNews.
За последние сутки наибольшее количество случаев COVID-19 зарегистрировано: в Черновицкой области - 208, в Тернопольской области - 185, в Харьковской области - 184, в Ивано-Франковской области - 172, в Одесской области - 170, во Львовской области - 162 и в городе Киеве - 156 случаев", - сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.
Отмечается, что за 20 августа госпитализированы 487 человек и это самое большое количество людей, которые были госпитализированы за сутки от начала пандемии.
Ситуация в регионах выглядит следующим образом:
Винницкая обл - 3478 (+73);
Волынская обл - 4989 (60);
Днепропетровская обл - 1894 (+21);
Донецкая обл - 1183 (+27);
Житомирская обл - 2695 (+98);
Закарпатская обл - 6771 (+109);
Запорожская обл - 1234 (+21);
Ивано-Франковская обл - 7462 (+172);
Кировоградская обл - 751 (+2);
г. Киев - 11328 (+156);
Киевская обл - 4805 (+78);
Львовская обл - 12793 (+162);
Луганская обл - 213 (+9);
Николаевская обл - 912 (+19);
Одесская обл - 5578 (+170);
Полтавская обл - 614 (+20);
Ровенская обл - 8238 (+147);
Сумская обл - 1124 (+46);
Тернопольская обл - 4301 (+185);
Харьковская обл - 7033 (+184);
Херсонская обл - 329 (8);
Хмельницкая обл - 1828 (60);
Черновицкая обл - 8505 (+208);
Черкасская обл - 1219 (+19);
Черниговская обл - 1366 (+52).
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Напомним, 19 августа заразились коронавирусом 2 134 человек, умерли 40 пациентов, были госпитализированы 407 человек.
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