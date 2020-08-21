В Украине за все время пандемии зафиксировано уже более 100 тысяч случаев COVID-19

В общем заболело 100 643 человека, выздоровели 51078 пациентов, летальных случаев - 2207

В общем заболело 100 643 человека, выздоровели 51078 пациентов, летальных случаев - 2207

Фото: из открытых источников

Об этом сообщает Министерство здравоохранения, передает RegioNews.

За последние сутки наибольшее количество случаев COVID-19 зарегистрировано: в Черновицкой области - 208, в Тернопольской области - 185, в Харьковской области - 184, в Ивано-Франковской области - 172, в Одесской области - 170, во Львовской области - 162 и в городе Киеве - 156 случаев", - сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

Отмечается, что за 20 августа госпитализированы 487 человек и это самое большое количество людей, которые были госпитализированы за сутки от начала пандемии.

Ситуация в регионах выглядит следующим образом:

Винницкая обл - 3478 (+73);

Волынская обл - 4989 (60);

Днепропетровская обл - 1894 (+21);

Донецкая обл - 1183 (+27);

Житомирская обл - 2695 (+98);

Закарпатская обл - 6771 (+109);

Запорожская обл - 1234 (+21);

Ивано-Франковская обл - 7462 (+172);

Кировоградская обл - 751 (+2);

г. Киев - 11328 (+156);

Киевская обл - 4805 (+78);

Львовская обл - 12793 (+162);

Луганская обл - 213 (+9);

Николаевская обл - 912 (+19);

Одесская обл - 5578 (+170);

Полтавская обл - 614 (+20);

Ровенская обл - 8238 (+147);

Сумская обл - 1124 (+46);

Тернопольская обл - 4301 (+185);

Харьковская обл - 7033 (+184);

Херсонская обл - 329 (8);

Хмельницкая обл - 1828 (60);

Черновицкая обл - 8505 (+208);

Черкасская обл - 1219 (+19);

Черниговская обл - 1366 (+52).

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Напомним, 19 августа заразились коронавирусом 2 134 человек, умерли 40 пациентов, были госпитализированы 407 человек.

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