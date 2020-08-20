Черновцы – "красные", Харьков и Тернополь– "оранжевые": карантинные зоны пересмотрели
Комиссия ТЭБ и ЧС пересмотрела карантинные зоны в Украине, в ряде регионов усилили карантинные ограничения
Об этом сообщил министр Кабинета министров Украины Олег Немчинов, пишет RegioNews.
Кроме Черновцов в красной зоне также еще два района области – Кицманский (который там уже вторую неделю) и Заставнивский, где только за последние сутки после пышной свадьбы коронавирусом заболели сразу 76 человек.
Отметим, что поскольку Черновцы попали в "красную зону" на две недели, то, по всей видимости, школы, садики и университеты с 1 сентября в городе не откроются.
После пересмотра в "красную зону" также попали город Коломыя и Тисменицкий район Ивано-Франковской области, которые ранее находились в "желтой зоне".
Город Острог Ровенской области, который ранее находился в "оранжевой зоне", попал в "красную".
Кроме того, города Харьков и Тернополь определили в "оранжевую зону". Ранее они находились в "желтой".
Напомним, сегодня в Украине установлен очередной антирекорд по Covid-19: за сутки заболели 2134 человека. Больше всего новых случаев в Харьковской области, Черновицкой области и Киеве.