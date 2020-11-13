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13 ноября 2020, 17:20 147

Власти Чернигова просят правительство и парламент отменить карантин выходного дня

13 ноября 2020, 17:20 147
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В исполкоме обращают внимание на убытки предпринимателей и населения от введения таких мер
В исполкоме обращают внимание на убытки предпринимателей и населения от введения таких мер
Фото: Черниговский городской совет
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Исполнительный комитет Черниговского городского совета направил обращение к Кабинету министров и народных депутатов об отмене карантина выходного дня. В исполкоме обращают внимание на убытки предпринимателей и населения от введения таких мер.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу горсовета.

В приложении к решению исполкома местная власть подчеркивает, что внедрение таких жестких карантинных мероприятий произошло без какого-либо исследования, каким образом карантин выходного дня повлияет на динамику распространения COVID-19. Не были проведены и консультации с городскими головами областных центров и с представителями бизнес-сообщества, которые терпят убытки.

Отмечается, что бюджет города в результате введения карантина выходного дня в ноябре понесет существенных убытков в дополнение к потерянным 200 млн гривен за предыдущие карантинные ограничения.

"Предприниматели терпят убытки, трудоспособное население останется без работы и средств для существования, а местный бюджет потеряет значительную часть поступлений", - обращает внимание исполком.

Власти Чернигова просят отменить постановление о введении карантина выходного дня и передать полномочия по установлению карантина органам местного самоуправления с учетом эпидемиологической ситуации.

Напомним, 11 ноября Кабинет министров одобрил решение о введении жесткого карантина выходного дня в Украине с 14 ноября – с 00:00 субботы до 00:00 понедельника. Мэр Ивано-Франковска выступил против карантина выходного дня и назвал эту меру "половинчатым решением"

Городской голова Львова Андрей Садовый раскритиковал решение правительства о введении в Украине карантина выходного дня и заявил, что Львов отказывается его выполнять.

Мэр Николаева также выступил против введения карантина выходного дня. Мэр Черкасс Бондаренко заявил, что не будет вводить карантин выходного дня.

Чернигов Украина карантин власть коронавирус
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