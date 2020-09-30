Новый антирекорд COVID-19 в Украине: за сутки впервые более 4 тысяч новых случаев

Больше всего новых случаев в Донецкой области (345) и в Харьковской области (549)

Больше всего новых случаев в Донецкой области (345) и в Харьковской области (549)

Фото: из открытых источников

В Украине за последние сутки обнаружили 4 027 инфицированных COVID-19, 64 больных умерли, 2110 пациентов выздоровело.

Об этом сообщает Министерство здравоохранения, передает RegioNews.

В стране за все время пандемии заболело 208 959 человек, из них 92 360 выздоровели, летальных исходов - 4129.

За прошедшие сутки рекордное количество зараженных зафиксировали в Харьковской области - 549, Донецкой области - 345 и Сумской области - 215.

В Киеве диагноз подтвердили у 219 человек за сутки, в Днепропетровской области - 271, во Львовской области - 265, в Тернопольской области - 211.

Ранее сообщалось, что Минздрав проверит закупки лекарств от COVID-19 в регионах.

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