В Минздраве назвали регионы с наихудшей эпидситуацией

Послаблять карантин во всех областях и в столице нельзя

Послаблять карантин во всех областях и в столице нельзя

По состоянию на 27 декабря ситуация с распространением коронавирусной болезни COVID-19 не позволяет ослаблять карантин во всех областях Украины и в городе Киеве. Наихудшая ситуация с готовностью к ослаблению ограничений — в Запорожской и Черкасской областях и городе Киеве.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения. По данным Минздрава, к ослаблению карантина не готовы: Винницкая, Волынская, Днепропетровская, Донецкая, Житомирская, Закарпатская, Запорожская, Ивано-Франковская, Киевская, Кировоградская, Луганская, Львовская, Николаевская, Одесская, Ровенская, Полтавская, Сумская, Тернопольская, Харьковская, Херсонская, Хмельницкая, Черкасская, Черновицкая, Черниговская области и город Киев. Среди них наибольший показатель заболеваемости на 100 тыс. населения: в Запорожской области — 577,9 (-), городе Киеве — 541,9 (-), Черкасской области — 539,9 (-) и Черниговской области — 509,1 (-). Самый низкий показатель заболеваемости: в Кировоградской области — 114,1 (-),в Винницкой области — 140,3 (-) и в Закарпатской области — 144,6 (-). Напомним, ранее сообщалось, что в Украине за сутки зафиксировано 6113 случаев COVID-19.

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