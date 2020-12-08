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08 декабря 2020, 20:27 5

Ограничения в работе метро будут рассматривать в последнюю очередь, - Рубан

08 декабря 2020, 20:27 5
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Чиновник считает что метро - самый безопасный транспорт относительно заражения COVID-19
Чиновник считает что метро - самый безопасный транспорт относительно заражения COVID-19
Фото из открытых источников
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Для предотвращения распространения COVID-19 в столице рассматривают ограничения работы общественного транспорта. В первую очередь это касается маршрутных такси.

Об этом начальник главного управления Госпродпотребслужбы в городе Киеве Олег Рубан сказал в эфире Общественного радио, передает RegioNews.

Маршрутные такси чиновник назвал наиболее рискованным транспортом при несоблюдении противоэпидемических мероприятий.

При несоблюдении противоэпидемических мероприятий больше всего рисков распространения коронавируса в маршрутных такси, далее идут обычные такси, потом наземный коммунальный транспорт. На последнем месте метро благодаря хорошей вентиляции и контролю ношения масок. Поэтому ограничения в работе метро будем рассматривать в последнюю очередь", — говорит он.

Напомним, ранее сообщалось, что вчера в Кабмине рассказали, как во время локдауна будет работать транспорт.

метро транспорт Госпродпотребслужба такси локдаун
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