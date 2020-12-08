Ограничения в работе метро будут рассматривать в последнюю очередь, - Рубан
Для предотвращения распространения COVID-19 в столице рассматривают ограничения работы общественного транспорта. В первую очередь это касается маршрутных такси.
Об этом начальник главного управления Госпродпотребслужбы в городе Киеве Олег Рубан сказал в эфире Общественного радио, передает RegioNews.
Маршрутные такси чиновник назвал наиболее рискованным транспортом при несоблюдении противоэпидемических мероприятий.
При несоблюдении противоэпидемических мероприятий больше всего рисков распространения коронавируса в маршрутных такси, далее идут обычные такси, потом наземный коммунальный транспорт. На последнем месте метро благодаря хорошей вентиляции и контролю ношения масок. Поэтому ограничения в работе метро будем рассматривать в последнюю очередь", — говорит он.
Напомним, ранее сообщалось, что вчера в Кабмине рассказали, как во время локдауна будет работать транспорт.