В Минздраве назвали регионы с самой высокой загруженностью COVID-больниц

Самый высокий показатель заболеваемости на COVID-19 наблюдается в Киеве

Самый высокий показатель заболеваемости на COVID-19 наблюдается в Киеве

Фото: flickr

По состоянию на 8 декабря в Украине загруженность больниц за последние 5 дней составляет 49,6%, в Киеве - 42,1%.

Об этом сообщает Министерство здравоохранения, передает RegioNews.

Высокая загруженность COVID-больниц наблюдается в Николаевской (71,6%) Черниговской (65,1%), Черкасской (61%), Одесской (60,9%), Львовской (58%), Закарпатской (57,4%) областях.

Самый высокий показатель заболеваемости COVID-19 наблюдается в Киеве, а также в Запорожской, Сумской и Черкасской областях.

Так, в Сумской области показатель заболеваемости в течении 14 дней составляет 941,5 на 100 тыс. населения, в Запорожской 752,6, в Черкасской - 747,8.

Высокий уровень заболеваемости в Киевской (687,6), Николаевской (542,6), Черниговской (628,1) Одесской (593,4) областях.

В Киеве этот показатель составляет 714, а средний по Украине - 485,2 на 100 тыс. населения.

Напомним, в Украине за сутки выявили более 10 тысяч новых больных COVID-19.

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