Операторы БпЛА бригады "Стальной границы" атаковали позиции врага на Курском и Северо-слобожанском направлениях

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Госпогранслужбу.

Украинские защитники нанесли противнику потери в живой силе и технике.

Пограничники атаковали два укрытия врага и уничтожили грузовой автомобиль. По результатам ударов десять захватчиков были ликвидированы, еще двоих сделали не способными продолжать захватнические действия.

