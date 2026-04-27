14:55  27 апреля
На Полтавщине с крыши предприятия упал человек
14:42  27 апреля
Во Львове побит температурный рекорд 1954 года: -5,3 °C
11:45  27 апреля
На Черниговщине будут судить семейного врача из-за смерти 12-летнего мальчика
27 апреля 2026, 09:01

Пограничники показали уничтожение вражеской техники и ликвидацию группы оккупантов

Операторы БпЛА бригады "Стальной границы" атаковали позиции врага на Курском и Северо-слобожанском направлениях

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Госпогранслужбу.

Украинские защитники нанесли противнику потери в живой силе и технике.

Пограничники атаковали два укрытия врага и уничтожили грузовой автомобиль. По результатам ударов десять захватчиков были ликвидированы, еще двоих сделали не способными продолжать захватнические действия.

Напомним, ранее Силы обороны поразили пункт управления военными кораблями Черноморского флота РФ в Крыму. Также под удар попали пункты управления беспилотниками в РФ.

23 апреля 2026
Вместо мобилизации – ОПГ. Что силовики обнаружили в деятельности ТЦК в Одессе и Харькове
СБУ и ГБР выявили факты вымогательства денег и пыток граждан под прикрытием мобилизации, а один из ТЦК превратили в кативню
21 апреля 2026
"Забытые" государством. Как работает соцпомощь на линии фронта
Социальная помощь в Украине во многом держится на человеческом факторе. Яркий пример – работа социальных работников. Многие из этих людей, несмотря на низкие зарплаты и ежедневные риски обстрелов, про...
17 апреля 2026
"Удар возмездия". Почему российских "ястребов войны" возмущают обстрелы Украины
Российские войска бьют по украинским многоэтажкам, но российские шовинисты этому уже не радуются
08 апреля 2026
Выборы "за два месяца". Почему Зеленский рискует оказаться в вакууме легитимности
Проект изменений в избирательное законодательство, работу над которым Украина вроде как начала еще в прошлом году, и пока не завершила, может выглядеть преждевременным и в чем-то даже провокативным. Н...
