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04 декабря 2020, 12:59 194

Степанов сказал, сколько нужно денег на вакцинацию украинцев от COVID-19

04 декабря 2020, 12:59 194
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Все закупки будут проводиться через государственное предприятие "Медицинские закупки"
Все закупки будут проводиться через государственное предприятие "Медицинские закупки"
Фото: Минздрав
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В государственном бюджете на 2021 год надо заложить 15,1 млрд гривен на вакцинацию от COVID-19. Глава Министерства здравоохранения Максим Степанов заявил, что эти расчеты являются прозрачными.

Об этом он сказал в ходе часа вопросов к правительству в Верховной Раде, пишет RegioNews.

Степанов подчеркнул, что Украина сотрудничает со всеми мировыми инициативами. Одна из таких инициатив - Covax, которая объединяет 177 стран.

"Согласно расчетам и предварительным договоренностям мы получим вакцину в количестве 8 млн доз. Все закупки будут проводиться через государственное предприятие "Медицинские закупки". Эти расчеты прозрачны и понятны", - добавил глава Минздрава.

Он добавил, что, согласно расчетам Минздрава, необходимая сумма, которая должна быть заложена в бюджете на вакцинацию от COVID-19, составляет 15,1 млрд гривен.

Напомним, ранее Степанов рассказал, когда Украина получит вакцину от COVID-19.

Минздрав министр Украина коронавирус вакцина
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