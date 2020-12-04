Степанов сказал, сколько нужно денег на вакцинацию украинцев от COVID-19

Все закупки будут проводиться через государственное предприятие "Медицинские закупки"

Все закупки будут проводиться через государственное предприятие "Медицинские закупки"

Фото: Минздрав

В государственном бюджете на 2021 год надо заложить 15,1 млрд гривен на вакцинацию от COVID-19. Глава Министерства здравоохранения Максим Степанов заявил, что эти расчеты являются прозрачными.

Об этом он сказал в ходе часа вопросов к правительству в Верховной Раде, пишет RegioNews.

Степанов подчеркнул, что Украина сотрудничает со всеми мировыми инициативами. Одна из таких инициатив - Covax, которая объединяет 177 стран.

"Согласно расчетам и предварительным договоренностям мы получим вакцину в количестве 8 млн доз. Все закупки будут проводиться через государственное предприятие "Медицинские закупки". Эти расчеты прозрачны и понятны", - добавил глава Минздрава.

Он добавил, что, согласно расчетам Минздрава, необходимая сумма, которая должна быть заложена в бюджете на вакцинацию от COVID-19, составляет 15,1 млрд гривен.

Напомним, ранее Степанов рассказал, когда Украина получит вакцину от COVID-19.