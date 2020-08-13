В Украине новый антирекорд COVID-19: за сутки выявили 1592 новых случая

За прошедшие сутки 22 больных умерли, были госпитализированы 315 человек, 530 человек выздоровели

За прошедшие сутки 22 больных умерли, были госпитализированы 315 человек, 530 человек выздоровели

Фото: из открытых источников

С начала пандемии в Украине коронавирусом заболели 86 140 человек, 46 216 - выздоровели, 1992 - умерли, 37 932 человека еще болеют.

Об этом сообщает Министерство здравоохранения, передает RegioNews.

За сутки заразились 1952 человека, из них 88 детей, а также 92 медработника. Были госпитализированы 315 человек, такого количества госпитализированных в Украине за сутки у нас еще не было", - сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

За прошедшие сутки больше всего новых случаев зафиксировано в Харьковской области – 209 новых случаев, во Львовской области – 166, в Ивано-Франковской области – 138 и в Киеве – 133. Также в Черновицкой области зафиксировали 130 новых случаев заражения, а в Одесской области коронавирус подтвердили у 114 человек.

Ситуация в регионах выглядит следующим образом:

Винницкая область — 3086 случаев;

Волынская область — 4471 случай;

Днепропетровская область — 1630 случаев;

Донецкая область — 1027 случаев;

Житомирская область — 2266 случаев;

Закарпатская область — 6009 случаев;

Запорожская область — 1010 случев;

Ивано-Франковская область — 6177 случаев;

Кировоградская область — 733 случая;

г. Киев — 10002 случая;

Киевская область — 4377 случаев;

Львовская область — 11474 случая;

Луганская область — 170 случаев;

Николаевская область — 755 случаев;

Одесская область — 4572 случая;

Полтавская область — 516 случаев;

Ровенская область — 7206 случаев;

Сумская область — 754 случая;

Тернопольская область — 3489 случаев;

Харьковская область — 5378 случаев;

Херсонская область — 286 случаев;

Хмельницкая область — 1468 случаев;

Черновицкая область — 7110 случаев;

Черкасская область — 1067 случаев;

Черниговская область — 1107 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Напомним, 12 августа в Украине выявили 1433 новых больных COVID-19.

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