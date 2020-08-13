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В Украине новый антирекорд COVID-19: за сутки выявили 1592 новых случая
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13 августа 2020, 09:46 8

В Украине новый антирекорд COVID-19: за сутки выявили 1592 новых случая

13 августа 2020, 09:46 8
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За прошедшие сутки 22 больных умерли, были госпитализированы 315 человек, 530 человек выздоровели
За прошедшие сутки 22 больных умерли, были госпитализированы 315 человек, 530 человек выздоровели
Фото: из открытых источников
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С начала пандемии в Украине коронавирусом заболели 86 140 человек, 46 216 - выздоровели, 1992 - умерли, 37 932 человека еще болеют.

Об этом сообщает Министерство здравоохранения, передает RegioNews.

За сутки заразились 1952 человека, из них 88 детей, а также 92 медработника. Были госпитализированы 315 человек, такого количества госпитализированных в Украине за сутки у нас еще не было", - сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

За прошедшие сутки больше всего новых случаев зафиксировано в Харьковской области – 209 новых случаев, во Львовской области – 166, в Ивано-Франковской области – 138 и в Киеве – 133. Также в Черновицкой области зафиксировали 130 новых случаев заражения, а в Одесской области коронавирус подтвердили у 114 человек.

Ситуация в регионах выглядит следующим образом:

  • Винницкая область — 3086 случаев;
  • Волынская область — 4471 случай;
  • Днепропетровская область — 1630 случаев;
  • Донецкая область — 1027 случаев;
  • Житомирская область — 2266 случаев;
  • Закарпатская область — 6009 случаев;
  • Запорожская область — 1010 случев;
  • Ивано-Франковская область — 6177 случаев;
  • Кировоградская область — 733 случая;
  • г. Киев — 10002 случая;
  • Киевская область — 4377 случаев;
  • Львовская область — 11474 случая;
  • Луганская область — 170 случаев;
  • Николаевская область — 755 случаев;
  • Одесская область — 4572 случая;
  • Полтавская область — 516 случаев;
  • Ровенская область — 7206 случаев;
  • Сумская область — 754 случая;
  • Тернопольская область — 3489 случаев;
  • Харьковская область — 5378 случаев;
  • Херсонская область — 286 случаев;
  • Хмельницкая область — 1468 случаев;
  • Черновицкая область — 7110 случаев;
  • Черкасская область — 1067 случаев;
  • Черниговская область — 1107 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Напомним, 12 августа в Украине выявили 1433 новых больных COVID-19.

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