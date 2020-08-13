В Украине новый антирекорд COVID-19: за сутки выявили 1592 новых случая
С начала пандемии в Украине коронавирусом заболели 86 140 человек, 46 216 - выздоровели, 1992 - умерли, 37 932 человека еще болеют.
Об этом сообщает Министерство здравоохранения, передает RegioNews.
За сутки заразились 1952 человека, из них 88 детей, а также 92 медработника. Были госпитализированы 315 человек, такого количества госпитализированных в Украине за сутки у нас еще не было", - сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.
За прошедшие сутки больше всего новых случаев зафиксировано в Харьковской области – 209 новых случаев, во Львовской области – 166, в Ивано-Франковской области – 138 и в Киеве – 133. Также в Черновицкой области зафиксировали 130 новых случаев заражения, а в Одесской области коронавирус подтвердили у 114 человек.
Ситуация в регионах выглядит следующим образом:
- Винницкая область — 3086 случаев;
- Волынская область — 4471 случай;
- Днепропетровская область — 1630 случаев;
- Донецкая область — 1027 случаев;
- Житомирская область — 2266 случаев;
- Закарпатская область — 6009 случаев;
- Запорожская область — 1010 случев;
- Ивано-Франковская область — 6177 случаев;
- Кировоградская область — 733 случая;
- г. Киев — 10002 случая;
- Киевская область — 4377 случаев;
- Львовская область — 11474 случая;
- Луганская область — 170 случаев;
- Николаевская область — 755 случаев;
- Одесская область — 4572 случая;
- Полтавская область — 516 случаев;
- Ровенская область — 7206 случаев;
- Сумская область — 754 случая;
- Тернопольская область — 3489 случаев;
- Харьковская область — 5378 случаев;
- Херсонская область — 286 случаев;
- Хмельницкая область — 1468 случаев;
- Черновицкая область — 7110 случаев;
- Черкасская область — 1067 случаев;
- Черниговская область — 1107 случаев.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Напомним, 12 августа в Украине выявили 1433 новых больных COVID-19.
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