Помощь от государства: стало известно, сколько заявок подали украинцы за неделю
Финансовая помощь будет предоставляться однократно
Финансовая помощь будет предоставляться однократно
Министр цифровой трансформации Михаил Федоров сообщил, что за неделю через государственный сервис “Дія” для получения единовременного пособия в 8 тысяч гривен подали заявления свыше 283 тысяч человек.
Как передает RegioNews, об этом Федоров написал в своем Telegram-канале.
283 595 украинцев оформили заявки в "Дія" на единовременные выплаты для ФЛП и наемных работников. 225 тысяч в мобильном приложении, 58 тысяч на портале. Всего за неделю”, - написал Федоров.
Он напомнил, что услуга доступна до 31 декабря.
Напомним, 14 декабря Кабмин начал прием заявок от предпринимателей на получение единовременной помощи от государства в связи с карантином.
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