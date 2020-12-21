10:49  21 декабря
Уже третью неделю подряд в стране снижается количество больных COVID-19 - Степанов
10:58  21 декабря
В Украине с 1 января вырастет цена на транспортировку газа: какими будут тарифы
08:12  21 декабря
ООС: за сутки 9 нарушений, от обстрелов боевиков пострадал местный житель
UA | RU
UA | RU
21 декабря 2020, 11:16 3

Помощь от государства: стало известно, сколько заявок подали украинцы за неделю

21 декабря 2020, 11:16 3
Читайте також українською мовою
Финансовая помощь будет предоставляться однократно
Финансовая помощь будет предоставляться однократно
Фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

Министр цифровой трансформации Михаил Федоров сообщил, что за неделю через государственный сервис “Дія” для получения единовременного пособия в 8 тысяч гривен подали заявления свыше 283 тысяч человек.

Как передает RegioNews, об этом Федоров написал в своем Telegram-канале.

283 595 украинцев оформили заявки в "Дія" на единовременные выплаты для ФЛП и наемных работников. 225 тысяч в мобильном приложении, 58 тысяч на портале. Всего за неделю”, - написал Федоров.

Он напомнил, что услуга доступна до 31 декабря.

Напомним, 14 декабря Кабмин начал прием заявок от предпринимателей на получение единовременной помощи от государства в связи с карантином.

карантин бюджет Министерство финансовая помощь предприниматели
Читайте больше новостей на нашем телеграмм-канале
Подписывайтесь на RegioNews
15 декабря 2020
Крики и взрывы: полиция разгоняла протестующих на Майдане
14 декабря 2020
Звездная шляпа: почему главная елка страны поменяла верхушку
02 декабря 2020
В Украине отменили карантин выходного дня
Все видео »
Бардак в облсовете: Запорожье может пойти на досрочные выборы из-за политического кризиса
После Кернеса: кто будет претендовать на руководство Харьковом
Все публикации »
Виктор Андрусив
Виктор Глеба
Кирилл Сазонов
Все блоги »