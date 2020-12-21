Помощь от государства: стало известно, сколько заявок подали украинцы за неделю

Финансовая помощь будет предоставляться однократно

Финансовая помощь будет предоставляться однократно

Фото: из открытых источников

Министр цифровой трансформации Михаил Федоров сообщил, что за неделю через государственный сервис “Дія” для получения единовременного пособия в 8 тысяч гривен подали заявления свыше 283 тысяч человек.

Как передает RegioNews, об этом Федоров написал в своем Telegram-канале.

283 595 украинцев оформили заявки в "Дія" на единовременные выплаты для ФЛП и наемных работников. 225 тысяч в мобильном приложении, 58 тысяч на портале. Всего за неделю”, - написал Федоров.

Он напомнил, что услуга доступна до 31 декабря.

Напомним, 14 декабря Кабмин начал прием заявок от предпринимателей на получение единовременной помощи от государства в связи с карантином.