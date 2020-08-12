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В Украине за сутки выявили 1433 новых больных COVID-19
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12 августа 2020, 09:44 6

В Украине за сутки выявили 1433 новых больных COVID-19

12 августа 2020, 09:44 6
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За прошедшие сутки зафиксировано 19 летальных случаев, 752 пациента выздоровели
Фото: из открытых источников
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По состоянию на 12 августа в Украине зафиксировано 84 548 случаев COVID-19, из них 45 686 выздоровлений и 1 970 летальных исходов.

Об этом сообщает Министерство здравоохранения, передает RegioNews.

За прошедшие сутки больше всего новых случаев зафиксировано в Киеве – 182.

Также антилидерами по количеству новых случаев COVID-19 является: Львовская область - 166, Харьковская область - 139 человек за сутки, Ивано-Франковская область - 128 новых случаев, Черновицкая область - 113 человек.

Ситуация в регионах выглядит следующим образом:

  • Винницкая область — 3043 случая;
  • Волынская область — 4423 случая;
  • Днепропетровская область — 1602 случая;
  • Донецкая область — 1011 случаев;
  • Житомирская область — 2215 случаев;
  • Закарпатская область — 5946 случаев;
  • Запорожская область — 971 случай;
  • Ивано-Франковская область — 6039 случаев;
  • Кировоградская область — 728 случаев;
  • г. Киев — 9869 случаев;
  • Киевская область — 4307 случаев;
  • Львовская область — 11308 случаев;
  • Луганская область — 160 случаев;
  • Николаевская область — 744 случая;
  • Одесская область — 4458 случаев;
  • Полтавская область — 514 случаев;
  • Ровенская область — 7114 случаев;
  • Сумская область — 716 случаев;
  • Тернопольская область — 3413 случаев;
  • Харьковская область — 5169 случаев;
  • Херсонская область — 276 случаев;
  • Хмельницкая область — 1413 случаев;
  • Черновицкая область — 6980 случаев;
  • Черкасская область — 1049 случаев;
  • Черниговская область — 1080 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Напомним, 11 августа в Украине зафиксировано 1158 новых случаев болезни.

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