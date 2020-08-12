В Украине за сутки выявили 1433 новых больных COVID-19

За прошедшие сутки зафиксировано 19 летальных случаев, 752 пациента выздоровели

За прошедшие сутки зафиксировано 19 летальных случаев, 752 пациента выздоровели

Фото: из открытых источников

По состоянию на 12 августа в Украине зафиксировано 84 548 случаев COVID-19, из них 45 686 выздоровлений и 1 970 летальных исходов.

Об этом сообщает Министерство здравоохранения, передает RegioNews.

За прошедшие сутки больше всего новых случаев зафиксировано в Киеве – 182.

Также антилидерами по количеству новых случаев COVID-19 является: Львовская область - 166, Харьковская область - 139 человек за сутки, Ивано-Франковская область - 128 новых случаев, Черновицкая область - 113 человек.

Ситуация в регионах выглядит следующим образом:

Винницкая область — 3043 случая;

Волынская область — 4423 случая;

Днепропетровская область — 1602 случая;

Донецкая область — 1011 случаев;

Житомирская область — 2215 случаев;

Закарпатская область — 5946 случаев;

Запорожская область — 971 случай;

Ивано-Франковская область — 6039 случаев;

Кировоградская область — 728 случаев;

г. Киев — 9869 случаев;

Киевская область — 4307 случаев;

Львовская область — 11308 случаев;

Луганская область — 160 случаев;

Николаевская область — 744 случая;

Одесская область — 4458 случаев;

Полтавская область — 514 случаев;

Ровенская область — 7114 случаев;

Сумская область — 716 случаев;

Тернопольская область — 3413 случаев;

Харьковская область — 5169 случаев;

Херсонская область — 276 случаев;

Хмельницкая область — 1413 случаев;

Черновицкая область — 6980 случаев;

Черкасская область — 1049 случаев;

Черниговская область — 1080 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Напомним, 11 августа в Украине зафиксировано 1158 новых случаев болезни.

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