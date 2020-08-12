В Украине за сутки выявили 1433 новых больных COVID-19
По состоянию на 12 августа в Украине зафиксировано 84 548 случаев COVID-19, из них 45 686 выздоровлений и 1 970 летальных исходов.
Об этом сообщает Министерство здравоохранения, передает RegioNews.
За прошедшие сутки больше всего новых случаев зафиксировано в Киеве – 182.
Также антилидерами по количеству новых случаев COVID-19 является: Львовская область - 166, Харьковская область - 139 человек за сутки, Ивано-Франковская область - 128 новых случаев, Черновицкая область - 113 человек.
Ситуация в регионах выглядит следующим образом:
- Винницкая область — 3043 случая;
- Волынская область — 4423 случая;
- Днепропетровская область — 1602 случая;
- Донецкая область — 1011 случаев;
- Житомирская область — 2215 случаев;
- Закарпатская область — 5946 случаев;
- Запорожская область — 971 случай;
- Ивано-Франковская область — 6039 случаев;
- Кировоградская область — 728 случаев;
- г. Киев — 9869 случаев;
- Киевская область — 4307 случаев;
- Львовская область — 11308 случаев;
- Луганская область — 160 случаев;
- Николаевская область — 744 случая;
- Одесская область — 4458 случаев;
- Полтавская область — 514 случаев;
- Ровенская область — 7114 случаев;
- Сумская область — 716 случаев;
- Тернопольская область — 3413 случаев;
- Харьковская область — 5169 случаев;
- Херсонская область — 276 случаев;
- Хмельницкая область — 1413 случаев;
- Черновицкая область — 6980 случаев;
- Черкасская область — 1049 случаев;
- Черниговская область — 1080 случаев.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Напомним, 11 августа в Украине зафиксировано 1158 новых случаев болезни.
Читайте также: Коронавирус в Украине: хроника (обновляется)