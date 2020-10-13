Количество участников массовых мероприятий будет ограничено - Шмыгаль
Кабинет министров Украины решил ограничить количество участников массовых мероприятий в Украине, поскольку после их проведения в регионах растет число больных COVID-19.
Об этом во время заседания правительства заявил премьер-министр Денис Шмыгаль, передает RegioNews.
Мы предлагаем такие нововведения в модели адаптивного карантина. Меняем правила по количеству людей на массовых собраниях. Наши расчеты показывают, что после проведения концертов с массовым скоплением людей в регионах количество больных существенно возрастало", - сказал он.
По словам главы правительства, в "зеленой зоне" на массовых мероприятиях смогут находиться не более 50 человек, в "желтой зоне" - не более 30 человек, а в "оранжевой" - не более 20 человек.
При этом Кабмин разрешил проведение спортивных мероприятий, в которых принимают участие спортсмены, но без зрителей.
Шмыгаль добавил, что зрители смогут присутствовать на международных собраниях, но только с разрешения Министерства здравоохранения.
Напомним, в Украине продлят карантин до конца года, - Шмыгаль.