Количество участников массовых мероприятий будет ограничено - Шмыгаль

В "зеленой зоне" на массовых мероприятиях смогут находиться не более 50 человек

В "зеленой зоне" на массовых мероприятиях смогут находиться не более 50 человек

Кабинет министров Украины решил ограничить количество участников массовых мероприятий в Украине, поскольку после их проведения в регионах растет число больных COVID-19.

Об этом во время заседания правительства заявил премьер-министр Денис Шмыгаль, передает RegioNews.

Мы предлагаем такие нововведения в модели адаптивного карантина. Меняем правила по количеству людей на массовых собраниях. Наши расчеты показывают, что после проведения концертов с массовым скоплением людей в регионах количество больных существенно возрастало", - сказал он.

По словам главы правительства, в "зеленой зоне" на массовых мероприятиях смогут находиться не более 50 человек, в "желтой зоне" - не более 30 человек, а в "оранжевой" - не более 20 человек.

При этом Кабмин разрешил проведение спортивных мероприятий, в которых принимают участие спортсмены, но без зрителей.

Шмыгаль добавил, что зрители смогут присутствовать на международных собраниях, но только с разрешения Министерства здравоохранения.

Напомним, в Украине продлят карантин до конца года, - Шмыгаль.