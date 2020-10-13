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13 октября 2020, 17:35 20

Количество участников массовых мероприятий будет ограничено - Шмыгаль

13 октября 2020, 17:35 20
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В "зеленой зоне" на массовых мероприятиях смогут находиться не более 50 человек
В "зеленой зоне" на массовых мероприятиях смогут находиться не более 50 человек
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Кабинет министров Украины решил ограничить количество участников массовых мероприятий в Украине, поскольку после их проведения в регионах растет число больных COVID-19.

Об этом во время заседания правительства заявил премьер-министр Денис Шмыгаль, передает RegioNews.

Мы предлагаем такие нововведения в модели адаптивного карантина. Меняем правила по количеству людей на массовых собраниях. Наши расчеты показывают, что после проведения концертов с массовым скоплением людей в регионах количество больных существенно возрастало", - сказал он.

По словам главы правительства, в "зеленой зоне" на массовых мероприятиях смогут находиться не более 50 человек, в "желтой зоне" - не более 30 человек, а в "оранжевой" - не более 20 человек.

При этом Кабмин разрешил проведение спортивных мероприятий, в которых принимают участие спортсмены, но без зрителей.

Шмыгаль добавил, что зрители смогут присутствовать на международных собраниях, но только с разрешения Министерства здравоохранения.

Напомним, в Украине продлят карантин до конца года, - Шмыгаль.

Украина карантин митинг Кабмин Ограничение
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