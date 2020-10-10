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В Украине коронавирусом снова заболело почти 6 тыс. человек, умерло - 108
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10 октября 2020, 10:35 7

В Украине коронавирусом снова заболело почти 6 тыс. человек, умерло - 108

10 октября 2020, 10:35 7
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Выздоровели за минувшие сутки от коронавируса 1920 человек
Выздоровели за минувшие сутки от коронавируса 1920 человек
Рixabay
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За последние сутки коронавирус в Украине подтвердили у 5728 человек. Больше всего новых случаев обнаружили в Харьковской, Хмельницкой, Одесской областях, а также в Киеве.

Об этом свидетельствуют данные Совета национальной безопасности и обороны, информирует RegioNews.

С начала пандемии в стране коронавирусом заболели 256 266 человек. Выздоровели уже 112 570 человек, в том числе 1920 - за вчера.

Умерли от болезни 4 887 человек. Кроме этого, за минувшие сутки зафиксирован антирекорд по умершим от COVID-19 - умерло 108 человек.

Больше всего новых случаев подтвердили в Харьковской (+ 510), Хмельницкой (+402), Одесской (+ 338) областях и Киеве (+ 532).

Напомним, за прошедшие сутки в Украине обновили карантинные зоны: Суммы и Канев стали "красными", Киев – "оранжевым".

Читайте также: Коронавирус в Украине: хроника (обновляется).

коронавирус СНБО карантин РНБО Минздрав
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