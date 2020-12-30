Коронавирус не отступает, за сутки почти 8 тысяч новых случаев

Самые высокие показатели заболеваемости по-прежнему наблюдаются в Киеве

Самые высокие показатели заболеваемости по-прежнему наблюдаются в Киеве

Фото: flickr

По состоянию на 30 декабря 2020 года в Украине зафиксировано 7986 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19.

Об этом сообщает Министерство здравоохранения, передает RegioNews.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г.Киев (1131), а также в Запорожской (739), Одесской (729), Киевской (623), Днепропетровской (462) и Харьковской (412) областях.

В частности, заболели 272 ребенка и 453 медработника. Были госпитализированы 2925 человек, за сутки умерли 243 пациента.

Также за минувшие сутки выздоровели 16 355 человек, это рекордное количество выздоровлений от начала пандемии. Было осуществлено 52 746 тестирований на наличие вируса.

За все время пандемии в Украине:

заболело - 1045348 человек;

выздоровели - 698 190 человек;

летальных исходов - 18 324;

проведения ПЦР-тестов - 5 546 683.

Напомним, в Украине за прошедшие сутки заболели 6988 человек COVID-19.

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