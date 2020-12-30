09:15  30 декабря
Коронавирус не отступает, за сутки почти 8 тысяч новых случаев
09:03  30 декабря
Зеленский уволил Сергея Сергийчука с должности главы Черкасской ОГА
08:13  30 декабря
Боевики семь раз нарушили "тишину" с запрещенного вооружения
UA | RU
UA | RU
30 декабря 2020, 09:15 7

Коронавирус не отступает, за сутки почти 8 тысяч новых случаев

30 декабря 2020, 09:15 7
Читайте також українською мовою
Самые высокие показатели заболеваемости по-прежнему наблюдаются в Киеве
Самые высокие показатели заболеваемости по-прежнему наблюдаются в Киеве
Фото: flickr
Читайте також
українською мовою

По состоянию на 30 декабря 2020 года в Украине зафиксировано 7986 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19.

Об этом сообщает Министерство здравоохранения, передает RegioNews.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г.Киев (1131), а также в Запорожской (739), Одесской (729), Киевской (623), Днепропетровской (462) и Харьковской (412) областях.

В частности, заболели 272 ребенка и 453 медработника. Были госпитализированы 2925 человек, за сутки умерли 243 пациента.

Также за минувшие сутки выздоровели 16 355 человек, это рекордное количество выздоровлений от начала пандемии. Было осуществлено 52 746 тестирований на наличие вируса.

За все время пандемии в Украине:

  • заболело - 1045348 человек;
  • выздоровели - 698 190 человек;
  • летальных исходов - 18 324;
  • проведения ПЦР-тестов - 5 546 683.

Напомним, в Украине за прошедшие сутки заболели 6988 человек COVID-19.

Читайте также: Коронавирус в Украине: хроника (обновляется)

коронавирус Минздрав пандемия статистика сводка Украинка
Боевики семь раз нарушили "тишину" с запрещенного вооружения
30 декабря 2020, 08:13
Коронавирус в Украине: хроника (обновляется)
29 декабря 2020, 22:25
В Кабмине сказали, сколько всего доз COVID-вакцин бесплатно получит Украина
29 декабря 2020, 11:55
Все новости »
Подписывайтесь на RegioNews
15 декабря 2020
Крики и взрывы: полиция разгоняла протестующих на Майдане
14 декабря 2020
Звездная шляпа: почему главная елка страны поменяла верхушку
02 декабря 2020
В Украине отменили карантин выходного дня
Все видео »
Казус Сергийчука. Почему главу Черкасской области отправили в отставку
50 оттенков Зеленского. Что обещал и не сделал Президент за два года
Все публикации »
Кирилл Сазонов
Виктор Таран
Владимир Фесенко
Все блоги »