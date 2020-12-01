Руководитель больницы, где умерли пациенты на ИВЛ, ушел на больничный

На больничном также находится глава Жовковского районного совета, которому подчинена больница

На больничном также находится глава Жовковского районного совета, которому подчинена больница

Фото: из открытых источников

В городе Жовква Львовской области, где в больнице из-за отсутствия света умерли двое пациентов на аппарате ИВЛ, главный врач учреждения ушел на больничный.

Об этом сообщает Zaxid.net, передает RegioNews.

Известно, что сейчас по этому делу продолжается досудебное расследование, должностным лицам Жовковской центральной районной больницы грозит до 8 лет лишения свободы.

Также журналисты узнали, что руководитель больницы Игорь Шевцив с пятницы находится на больничном.

А еще на больничном находится и глава Жовковского районного совета, которому подчинена больница. Ведь решение об увольнении главного врача может принять Жовковский районный совет, депутатом которого является сам Игорь Шевцив", - пишет издание.

Результаты правительственной проверки, которая в понедельник приехала в больницу, обнародуют во вторник, 1 декабря.

Журналисты напоминают, что во время обесточивания реанимации Жовковской ЦРБ электрический генератор находился в гараже в нескольких метрах от отделения.

Пациентов пытались спасти вручную с помощью специальных мешков с воздухом. В "Львовоблэнерго" уверяют, что руководство медицинского учреждения было заранее сообщено об отключении света.

Наши работники предупреждали, просили разрешения отключить от электроэнергии Жовковскую районную больницу. Они сначала не давали разрешения, ибо плановые операции, затем разрешение дали. То есть предупреждение было и давали разрешение на то, чтобы мы проводили ремонтные работы", - рассказала Zaxid.net пресс-секретарь ЗАО "Львовоблэнерго" Галина Петрушка.

Напомним, на Львовщине под ИВЛ умерли двое пациентов из-за отсутствия электричества в больнице.

Впоследствии стало известно, что Львовская ОГА будет инициировать увольнение главного врача медучреждения и главы РГА в связи со смертью двух пациентов на аппарате ИВЛ в больнице города Жовква из-за отсутствия электроснабжения.