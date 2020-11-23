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23 ноября 2020, 10:21 39

В МВД заявили, что полиция не будет заставлять мэров выполнять карантин незаконными методами

23 ноября 2020, 10:21 39
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Там говорят, что полиция будет выполнять свои обязанности в рамках закона
Там говорят, что полиция будет выполнять свои обязанности в рамках закона
Фото: МВД
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В Министерстве внутренних дел прокомментировали отказ городских голов усиливать карантин. В МВД заверили, что принуждать к этому незаконными методами не будут.

Об этом заявил заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко, передает RegioNews со ссылкой на "РБК-Украина".

По его словам, полиция будет выполнять свои обязанности в рамках закона.

"Незаконных действий по принуждению мэров соблюдать карантин - не планируется", - сказал Геращенко.

Отметим, в Украине действует штраф за нарушение карантина, который получают конкретные предприниматели либо руководители учреждений. В первые выходные, когда ввели усиленный карантин, полиция составила 1960 админпротоколов и закрыла более двух тысяч заведений.

Напомним, ранее стало известно, что власть готовится к введению локдауна.

коронавирус Украина карантин мэр МВД
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