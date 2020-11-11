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11 ноября 2020, 15:11 3049

Жесткий карантин выходного дня – уже с 14 ноября, - Кабмин

11 ноября 2020, 15:11 3049
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Карантин будет продолжаться с 00:00 субботы до 00:00 понедельника
Карантин будет продолжаться с 00:00 субботы до 00:00 понедельника
Фото из открытых источников
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Кабинет министров принял решение о введении жесткого карантина выходного дня в Украине с 14 ноября – с 00:00 субботы до 00:00 понедельника

Об этом сообщает RegioNews.

Решение о введении жёсткого карантина выходного дня было принято на заседании правительства сегодня, 11 ноября.

В это время в Украине будут работать исключительно продуктовые магазины, аптеки, транспорт, автозаправочные станции и ветеринарные аптеки.

Заведения общественного питания будут работать только на вынос, а ТРЦ будут закрыты.

Ранее сообщалось, что премьер-министр Шмыгаль считает, что Украина не выдержит полного локдауна.

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