Жесткий карантин выходного дня – уже с 14 ноября, - Кабмин
Карантин будет продолжаться с 00:00 субботы до 00:00 понедельника
Карантин будет продолжаться с 00:00 субботы до 00:00 понедельника
Кабинет министров принял решение о введении жесткого карантина выходного дня в Украине с 14 ноября – с 00:00 субботы до 00:00 понедельника
Об этом сообщает RegioNews.
Решение о введении жёсткого карантина выходного дня было принято на заседании правительства сегодня, 11 ноября.
В это время в Украине будут работать исключительно продуктовые магазины, аптеки, транспорт, автозаправочные станции и ветеринарные аптеки.
Заведения общественного питания будут работать только на вынос, а ТРЦ будут закрыты.
Ранее сообщалось, что премьер-министр Шмыгаль считает, что Украина не выдержит полного локдауна.
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