Жесткий карантин выходного дня – уже с 14 ноября, - Кабмин

Карантин будет продолжаться с 00:00 субботы до 00:00 понедельника

Карантин будет продолжаться с 00:00 субботы до 00:00 понедельника

Фото из открытых источников

Кабинет министров принял решение о введении жесткого карантина выходного дня в Украине с 14 ноября – с 00:00 субботы до 00:00 понедельника

Об этом сообщает RegioNews.

Решение о введении жёсткого карантина выходного дня было принято на заседании правительства сегодня, 11 ноября.

В это время в Украине будут работать исключительно продуктовые магазины, аптеки, транспорт, автозаправочные станции и ветеринарные аптеки.

Заведения общественного питания будут работать только на вынос, а ТРЦ будут закрыты.

Ранее сообщалось, что премьер-министр Шмыгаль считает, что Украина не выдержит полного локдауна.