Во Львове на одном из стадионов могут развернуть COVID-госпиталь - ОГА

К работе с больными в областных учреждениях планируют привлечь студентов-медиков и интернов

К работе с больными в областных учреждениях планируют привлечь студентов-медиков и интернов

Фото: из открытых источников

Для развертывания мобильного госпиталя во Львове могут использовать стадион "Арена Львов".

Об этом сообщил во время брифинга директор департамента здравоохранения Львовской ОГА Орест Чемерис, передает RegioNews.

По его словам, такую ​​ситуацию рассматривают в случае, когда в медицинских учреждениях Львовской области будут заполнены больными COVID-19 все кровати.

Поручение по развертыванию мобильных госпиталей дали для всех территорий государства, поэтому мы рассматриваем как возможность спроткомплексы и "Арену Львов", - рассказал Чемерис.

Он добавил, что сейчас общая загруженность коек больными в области составляет 64,7%.

Также Чемерис рассказал, что областные власти рассматривают вариант привлечения студентов-медиков и интернов к работе с больными COVID-19, если ситуация с пандемией в области ухудшится.

Напомним, министр обороны Украины Андрей Таран инфицирован коронавирусом, ПЦР-тест сделали перед его запланированной поездкой на Донбасс.