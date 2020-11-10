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10 ноября 2020, 14:51 48

Во Львове на одном из стадионов могут развернуть COVID-госпиталь - ОГА

10 ноября 2020, 14:51 48
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К работе с больными в областных учреждениях планируют привлечь студентов-медиков и интернов
Фото: из открытых источников
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Для развертывания мобильного госпиталя во Львове могут использовать стадион "Арена Львов".

Об этом сообщил во время брифинга директор департамента здравоохранения Львовской ОГА Орест Чемерис, передает RegioNews.

По его словам, такую ​​ситуацию рассматривают в случае, когда в медицинских учреждениях Львовской области будут заполнены больными COVID-19 все кровати.

Поручение по развертыванию мобильных госпиталей дали для всех территорий государства, поэтому мы рассматриваем как возможность спроткомплексы и "Арену Львов", - рассказал Чемерис.

Он добавил, что сейчас общая загруженность коек больными в области составляет 64,7%.

Также Чемерис рассказал, что областные власти рассматривают вариант привлечения студентов-медиков и интернов к работе с больными COVID-19, если ситуация с пандемией в области ухудшится.

Напомним, министр обороны Украины Андрей Таран инфицирован коронавирусом, ПЦР-тест сделали перед его запланированной поездкой на Донбасс.

коронавирус Львов ОГА госпиталь стадион карантин
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