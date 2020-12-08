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08 декабря 2020, 17:23 24

Протесты в Новых Санжарах: еще двое фигурантов получили условный приговор

08 декабря 2020, 17:23 24
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Столкновения местных жителей с полицией произошли в феврале
Столкновения местных жителей с полицией произошли в феврале
Фото: скриншот видео
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В Новых Санжарах на Полтавщине районный суд вынес приговор двум местным жителям Михаилу Галаке и Константину Бигдану, которые бросали камни в полицию в феврале 2020 года, когда в Новые Санжары привезли эвакуированных из Китая украинцев.

Об этом сообщает hromadske со ссылкой на адвоката подозреваемых Валентину Рябуху, передает RegioNews.

По ее словам, оба подозреваемых заключили сделку со следствием и были осуждены за массовые беспорядки на 5 лет с испытательным сроком в 1 год.

Правоохранители установили, что в феврале 2020 года Бигдан и Галака бросали камни и кирпичи в полицейских и работников Нацгвардии, препятствуя проезду автобусов с эвакуированными. В результате пострадали пять правоохранителей.

Напомним, 20 февраля в Новых Санжарах Полтавской области местные жители устроили настоящий бунт с перекрытием всех въездов в райцентр. Люди таким образом выразили свое несогласие с тем, что в местном санатории разместят эвакуированных из Китая украинцев.

Как стало известно ранее, ни один из 89 эвакуированных, которые находятся на обсервации в поселке Новые Санжары Полтавской области, не был болен на коронавирус COVID-2019.

21 августа суд оштрафовал мужчину, который бросал камни в автобусы 20 февраля, когда в медицинский центра Новых Санжар доставили эвакуированных из Китая граждан.

Китай суд коронавирус протест уголовное дело Нові Санжари
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